Срок ремонта корабля «Адмирал Кузнецов» сдвинули

Срок ремонта тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 сдвинули. Корабль передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России не раньше 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Передача флоту крейсера "Адмирал Кузнецов" после модернизации и всех последующих государственных испытаний состоится не ранее, чем в 2024 году», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что срок ремонта корабля снова пришлось сдвинуть на несколько месяцев из-за дефектов, которые обнаружили в ходе работы.

Ранее в июне в публикации 19FortyFive ТАВКР «Адмирал Кузнецов» назвали стареющим дымящим реликтом, который пригоден только для поддержки надводного и подводного флотов, обороняющих берега страны.

В мае директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что «Адмирал Кузнецов» успешно встал в док 35-го судоремонтного завода в Североморске.

В апреле вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что развитие высокоточного оружия обесценивает возможности авианосных групп.