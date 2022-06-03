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В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящим реликтом

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Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш.
Источник изображения: РИА Новости / Dover-Marina.com

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» является стареющим дымящим реликтом. Так корабль назвали в публикации американского издания 19FortyFive.

Отмечается, что к авианосцам в СССР предъявляли меньше требований, чем в США. В результате советский корабль оказался пригоден лишь для поддержки подводного и надводного флотов, обороняющих берега страны, тогда как американский — для проецирования силы далеко за пределы США.

Издание напоминает, что «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1985 году в УССР. Отмечается, что в открытом море советско-российский неатомный авианосец может находиться до 45 суток, что намного меньше, чем аналогичный показатель у любого атомного американского авианосца.

В мае генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что «Адмирал Кузнецов» успешно встал в док 35-го судоремонтного завода в Североморске.

В августе 2021 года РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщило, что ремонт «Адмирала Кузнецова» сдвинули на один год.

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Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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1 комментарий
№1
03.06.2022 05:44
Цитата
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящим реликтом
Значит хороший корабль.
+1
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