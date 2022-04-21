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В России заявили об обесценивании авианосцев

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Британский авианосец Принц Уэльский
Британский авианосец Принц Уэльский.
Источник изображения: © CC BY-SA 1.0 / Alex Ceolin

Развитие высокоточного и гиперзвукового оружия обесценивает возможности авианосных групп. Военно-морской флот (ВМФ) России способен выполнять задачи за счет кораблей дальней морской зоны. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов в интервью RT.

«Что касается авианосцев — эти вопросы постоянно поднимаются на сочинских совещаниях. В принципе, развитие высокоточного оружия, гиперзвукового оружия иногда обесценивает все возможности авианосных групп», — сообщил вице-премьер.

Борисов отметил, что Россия придерживается оборонительной стратегии. По его словам, строительство авианосцев для страны — «это очень спорный вопрос».

По мнению вице-премьера, за счет развития более дешевых моделей, в том числе кораблей дальней морской зоны, можно достичь целей, которые ставят перед ВМФ России.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в России подготовили док для ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

В феврале Министерство обороны России показало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с борта истребителя-перехватчика МиГ-31К.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Кинжал БР
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
ГЗЛА
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