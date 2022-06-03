ВС РФ в ходе специальной военной операции применяют методику модульного ремонта ВВСТ в полевых условиях

ЦАМТО, 2 июня. Ремонтно-восстановительные подразделения ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине проводят ремонт вооружения и военной техники в полевых условиях.

Для скорейшего возвращения военной техники и вооружения в строй специалисты применяют методику модульного ремонта путем замены неисправных агрегатов исправными из ремонтного фонда, либо снятых с трофейной техники ВСУ.

Такой метод ремонта позволяет в значительной степени сократить время на ввод в строй неисправных образцов вооружения. По окончании восстановления вся отремонтированная техника возвращается в свои соединения и воинские части.

"В ходе боевых действий данный танк попал на мину. Были повреждены ходовая часть и оружейной отделение. Требовалась замена узлов и агрегатов, – рассказал о работе своих подчиненных командир ремонтного подразделения Павел. – Ремонт провели в течение суток. Еще буквально пара часов доработки, и танк пойдет в бой".

Ежедневно выход техники из ремонта в данном ремонтно-восстановительном подразделении составляет от 50 до 70 ед. При этом после ремонта вся техника проходит обязательную проверку.

"Здесь мы дефектуем машины, устраняем недостатки. И потом, после проведения ряда испытаний, мы отправляем машину уже в боевые подразделения", – пояснил механик-водитель ремонтно-восстановительного подразделения Андрей.

Видеоролик с демонстрацией работы ремонтно-восстановительного подразделения размещен на сайте Минобороны РФ.