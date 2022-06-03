Президент США утвердил новый пакет военной помощи Украине на сумму 700 млн. долларов

ЦАМТО, 2 июня. Президент США Джо Байден 1 июня объявил о новых военных поставках Украине на сумму 700 млн. долл., передает "РИА Новости".

Как уточнил заместитель помощника главы Пентагона Тодд Бриссил, новый пакет военной помощи США Украине включает реактивные системы залпового огня (РСЗО), средства радиолокационной борьбы, тактические машины и боеприпасы.

Согласно распространенному заявлению представителя Минобороны США, данный пакет помощи, среди прочего, включает высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы к ним, 5 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 радиолокационные станции воздушного наблюдения, 1 тыс. ПТУР Javelin и 50 пусковых установок, 6 тыс. ед. противотанкового оружия.

Также в этот пакет помощи входят 15 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155-мм, четыре вертолета Ми-17, 15 тактических машин, запасные части и оборудование. В совокупности поставляемая Киеву в рамках данного транша военная помощь оценивается в 700 млн. долл.

В целом, как заявил Т.Бриссил, США с 2014 года оказали Украине помощь в сфере обороны на 7,3 млрд. долл., а с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года – порядка 4,6 млрд. долл.

В мае сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на рекордные 40 млрд. долл.