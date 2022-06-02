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Военное обозрение

Дания собралась провести референдум об отказе от участия в совместной обороне Евросоюза

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Источник изображения: topwar.ru

Датским избирателям предстоит решить, стоит ли присоединяться к оборонной политике Европейского Союза. Проведение референдума об отказе от совместной обороны вызвано, как сообщается, специальной военной операцией России на Украине. Видимо, в Дании опасаются, что если вдруг Украину примут в ЕС, то придётся отправлять своих солдат для непосредственного участия в боевых действиях.

В настоящее время Дания является единственным членом ЕС, не участвующим в Общей политике безопасности и обороны. Еще в 1993 году Дания добилась исключения из Общей политики безопасности и обороны.

Если датчане проголосуют за отмену отказа по участию в оборонной концепции ЕС, то это будет означать коренной сдвиг в политике европейских государств за последние десятилетия. Ранее Дания уже решила увеличить расходы на оборону, что укладывается в общий тренд НАТО. До Дании такое же решение было принято Германией.

Как утверждает официальный представитель правящей в Дании социал-демократической партии Могенс Йенсен, ЕС дает Дании еще один инструмент для обеспечения обороны на восточном направлении.

Как известно, Дания является одним из основателей НАТО, но США дали понять Европе, что именно европейские страны должны самостоятельно заботиться о своей безопасности. Участие в Общей политике безопасности и обороны позволит Дании принять участие в совместных военных операциях Евросоюза, например в Сомали, Мали и Боснии.

Подавляющее большинство в парламенте рекомендует отменить отказ от участия в оборонной политике ЕС. Голосование в среду станет третьей подобной попыткой датских законодателей. Предварительные опросы показали, что сторонников отказа все же больше, чем противников.

Скептически настроенные датчане утверждают, что оборонное сотрудничество ЕС затруднено из-за бюрократии и неэффективного принятия решений, также они опасаются перспективы необходимости вклада в потенциальную наднациональную армию ЕС.

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