Не стоит радоваться перевооружению Германии. И вот почему

Стоит ли радоваться перевооружению Германии?

На сегодняшний день Бундесвер остается, по сути, оборонительной армией, неспособной действовать самостоятельно. Теперь Германия отходит от особой сдержанной стратегии. Чего ждать от важнейшей страны НАТО?

"Бундесвер, та армия, которую я возглавляю, оказалась практически на грани (...). Я возмущён!" Сообщение, размещенное в сети LinkedIn генералом Альфонсом Маисом через несколько часов после начала спецоперации России на Украине, прозвучало неожиданно, но совершенно однозначно: "Варианты, которые мы можем предложить политикам для поддержки Альянса, крайне ограничены". Тогда же его слова подтвердил генерал Эгон Раммс, бывший командующий Объединенными вооружёнными силами Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюнсюмме (Нидерланды) с 2007 по 2010 гг. "Если бы Бундесверу пришлось защищать нашу страну, смог бы он это сделать?" – поинтересовался у него ведущий новостной программы на телеканале ZDF. Ответ: "Нет".

Начало спецоперации на Украине стало шоком для Берлина. Всего за несколько часов новая коалиция социал-демократов, "Зеленых" и либералов позабыла принятое в стране правило не продавать оружие стране, находящейся в состоянии вооружённого конфликта.

В связи с этим было объявлено о намерении отправить Украине противотанковые ракетные установки, переносные ракеты "Стингер", бронетехнику и топливо. Канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц, который не ставил оборонную политику Германии на центральное место в своей кампании на парламентских выборах в сентябре 2021 г., пообещал выделить около ста миллиардов евро на модернизацию Бундесвера, а также, согласно требованию НАТО, увеличить военный бюджет, чтобы он достиг и превзошёл уровень в 2% от валового внутреннего продукта (ВВП).

"Сегодня Германия отходит от особой, только ей присущей сдержанной стратегии", – признала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, представительница партии "Зеленых", долгое время выступавшей за антимилитаризм. Сейчас эта партия находится в коалиции с социал-демократами, которые ранее были известны благосклонностью к России, и с либералами, несгибаемыми сторонниками бюджетной экономии. Активность, развёрнутая Берлином в последние несколько недель, впечатляет своими масштабами: отправка кораблей в Балтийское и Средиземное моря, установка зенитных ракет Patriot в нескольких странах Центральной Европы, вступление немецких военных в сухопутный батальон в Словакии, отправка подкрепления в Литву и истребителей Eurofighter в Румынию и т. д.

Со времён капитуляции нацистского режима и уничтожения Вермахта политический класс осознаёт свою вину за злодеяния, совершенные в период с 1939 по 1945 гг., и не очень комфортно чувствует себя в международных структурах. Он укрывался за напускным безразличием к вопросам геополитики, сосредоточившись на укреплении экономической мощи страны. Через год после провала проекта Европейского оборонного сообщества (ЕОС), отклоненного 30 августа 1954 г. Национальной ассамблеей Франции, Соединенные Штаты инициировали создание Бундесвера для противодействия "советской угрозе". С самого начала, как и в Японии, вооруженные силы Германии находились под очень жестким контролем: интеграция в НАТО под присмотром США, призыв на срочную службу в армию, обязательство не применять ядерное, химическое и бактериологическое оружие, участие в операциях за пределами своей страны только в рамках НАТО или ООН, запрет для армии, согласно федеральной конституции, вести военные действия на своей территории, кроме как в "состоянии обороны и напряженности", при укреплении и защите гражданских объектов. А главное, Бундесвер оказался под пристальным контролем Бундестага (нижней палаты парламента), который определяет порядок призыва, организационную структуру, задачи, полномочия, правила зачисления на службу, вооружение, условия жизни и т. д. Поэтому Бундесвер рассматривается как "союзная армия" и "парламентская армия", что часто высмеивается в международном военном сообществе.

В течение долгого времени эти ограничения устраивали всех партнеров Берлина. Заокеанский распорядитель по-прежнему имеет базы на территории ФРГ и поручает преданным ему военно-воздушным силам задачи по развертыванию, в случае необходимости и под флагом НАТО, ядерного оружия, ключ от которого хранится в Вашингтоне. На страны-члены Европейского союза, в частности, Францию и, до 2016 года, Великобританию умиротворяюще действует вечная незрелость молодой немецкой военной машины. Россия и страны Восточной Европы опираются на реалистичную и умеренную "политику восточного блока", проводимую их лидерами, которые ставили взаимные экономические интересы, в частности куплю-продажу газа или нефти, выше военной напряженности как до, так и после падения Берлинской стены. И, наконец, население Германии, среди которого после окончания Великой войны глубоко укоренились пацифистские, а то и антимилитаристские настроения. Объединение Германии в 1990 году перевело оборону в "посттравматическую" фазу, расширив возможности "самоопределения в отношении собственных интересов, в условиях полного суверенитета, без оглядки на решения союзников".

Участие в операции союзников в Косово в 1999 году под флагом НАТО по инициативе социал-демократов и "Зеленых", находившихся тогда у власти, стало поворотным моментом. Вторжение в Афганистан в 2001 стало первым случаем с 1945, когда немецкий воинский контингент покинул Европу. За неполных двадцать лет через эту страну прошло 93 тысяч солдат. Берлин долгое время преподносил этот процесс как своего рода "содействие в развитии под вооруженной защитой", а не как военную миссию. Канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые неохотно произнесла слово "война" только в апреле 2010 году, встречая в аэропорту самолёт с телами семи своих погибших соотечественников.

В 2000–2010 гг. солдаты Бундесвера несли службу, в частности, в Боснии, Грузии, Узбекистане, Сомали, Демократической Республике Конго, Джибути, Ираке и Сирии, Ливане, Мали, главным образом в контексте технического сотрудничества, обучения и наблюдения.

Бундесвер может стать крупнейшей армией Евросоюза

На сегодняшний день Бундесвер остается, по сути, оборонительной армией, неспособной действовать самостоятельно, "делать первый шаг" на театре военных действий или в течение долгого времени участвовать в напряжённых боевых столкновениях. С момента падения Берлинской стены в 1989 г. его численность сократилась более чем вдвое, так что уже поговаривают о возможном возвращении к всеобщей воинской обязанности, отменённой в 2011 г. (решение о её восстановлении должно быть одобрено более чем двумя третями голосов в Бундестаге). Количество танков уменьшилось в пятнадцать раз. Две трети бронемашин и истребителей по-прежнему готовы к выполнению боевых задач, но 60% вертолетов находятся в нерабочем состоянии. На зарплаты и обеспечение достойных условий жизни военных тратится значительная часть кредитов на военные нужды, которые растут в течение последних восьми лет, тогда как затраты на оборудование и обучение приходится отодвигать на второй план.

Уже в 2019 г. сумма, выделенная ФРГ на оборону, впервые превысила аналогичные расходы Франции. Благодаря резкому увеличению бюджета, о котором было объявлено недавно, Бундесвер может стать ведущей армией континента или, по крайней мере, Европейского Союза, потеснив Францию, за счет предоставления ему беспрецедентных наступательных возможностей. Если такая реконструкция будет доведена до конца, то она займёт целое десятилетие, а то и растянется на поколение. Два крупных франко-германских промышленных проекта, стартовавшие в 2019 г., – создаваемая система воздушного боя (SCAF) и боевой танк завтрашнего дня (MGCS), которые будут играют структурообразующую роль в европейскую обороне на протяжении ближайших пятидесяти лет – были недавно возведены канцлером Олафом Шольцем в ранг "абсолютных приоритетов" и получили новый импульс к развитию в контексте давления со стороны Бундестага, который потребовал увеличить долю немецкой промышленности. Однако в Берлине министр обороны в понедельник, 14 марта, подал противоположный сигнал, объявив, что ФРГ закупит около тридцати F-35 – американских самолетов, призванных стать единственным истребителем НАТО. Находясь на вооружении ВВС США, этот самолет пятого поколения должен поступить в армии около десяти европейских стран.

И хотя проект SCAF есть не что иное как заявка на создание шестого поколения летательных аппаратов в 2040–2045 гг., этот выбор вызывает сомнения в готовности Германии принять на себя обязательства по столь дорогостоящему проекту. Стремление к стратегической автономии Европы, горячо поддерживаемое Францией, вновь наталкивается на позицию НАТО, возглавляемого американцами. А эта организация в первую очередь полагается на своего союзника по неволе - Германию.

Филипп Леймари, журналист