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Негативное отношение населения Италии к вмешательству в украинский конфликт вынудило Рим засекретить военные поставки для нужд ВСУ. Однако, только оказавшись на фронте, итальянские боевые системы попадают в руки российских бойцов или становятся целями при нанесении ВС РФ ударов.

Практически сразу становятся известны типы миномётов, зенитных и противотанковых ракет, другого индивидуального вооружения, артиллерии, которые были переданы украинской армии

- отмечается в издании Analisi Difesa.

Автор недоволен тем, что сам киевский режим спешит с гордостью «за проделанную работу» продемонстрировать изделия, полученные из Италии, публикуя фото- и видеоматериалы их применения. Власти незалежной ведут себя как Пульчинелла – персонаж комедий, болтун, глупый и ленивый обжора.

Вскоре после пиара итальянских изделий они зачисляются в потери, оказываясь или мишенями, или трофеями для российских войск и союзных им сил. Так, Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение батареи 155-мм гаубиц FH-70 итальянского производства, поставленных для нужд ВСУ.

Как указывается, при отступлении подразделений ВСУ они практически всегда оставляют после себя богатый арсенал западного оружия, в частности итальянского – 120-мм миномётных боеприпасов, патронов калибра 7,62 для пулеметов MG42 и противотанковых ракет «Милан» - «все излишки итальянской армии, переданные украинцам и затем попавшие в руки противника».

Результат поставок разочаровывает и обескураживает итальянских граждан – налогоплательщиков, которые покрыли счета за закупку этого оружия для наших ВС и сегодня оплачивает его передачу Киеву. Все опросы выявляют неприятие большинством итальянцев этих поставок

- поясняет автор, требуя снять гриф секретности, превратившийся в фарс.