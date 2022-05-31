Войти
Интерфакс-АВН

"Роскосмос" активизирует работу над первым модулем новой орбитальной станции - Рогозин

509
0
0
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой Роскосмоса

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" согласовал в правительстве РФ вопрос активизации работ по научно-энергетическому модулю, который должен стать первым в составе новой российской орбитальной станции, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Только что в правительстве завершилось очень важная для нас встреча с вице-премьером (Юрием) Борисовым, с министерством финансов. Как раз по тем темам, которые мы считаем для нас ключевыми. Это, прежде всего, начало работы на космодроме Восточный, чем мы летим... Вторая тема - это активизация работ по созданию первого модуля новой российской станции. Это модуль НЭМ. Задумывается, что он первый полетит и станет фактически важнейшим элементом нашей самостоятельности возобновляемой, независимости в пилотируемой космонавтике", - сказал Рогозин журналистам в понедельник.

"Третья тема это новый корабль", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
12.05.2021
Российская и многоразовая: каким будет отечественный Falcon
12.10.2020
Протекающей российской «Звезде» на МКС не помог пластилин
04.09.2019
Сотрудничество России и Индии в сфере освоения космоса
02.07.2019
"Главкосмос" поможет в подготовке индийских астронавтов
14.03.2019
Руководители космических отраслей России и Казахстана обсудят сотрудничество по Байконуру
29.08.2017
Центру имени Хруничева никак не поздоровится
25.10.2016
В Роскосмосе озвучили затраты на строительство 2-й очереди "Восточного"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 10:13
  • 26957
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.05 09:13
  • 1
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 31.05 01:55
  • 1
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 30.05 23:09
  • 4
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 30.05 22:27
  • 1
Путин подписал закон об отмене возрастного предела при заключении контракта с ВС
  • 30.05 20:44
  • 10
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 30.05 18:40
  • 5
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 30.05 17:38
  • 90
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 17:30
  • 2
ВДВ созданы, но перевозить их нечем: проблемы с воздушной транспортировкой в армии Чехии
  • 30.05 17:18
  • 2
«Запад хочет заставить Москву платить за оружие для Украины»
  • 30.05 17:03
  • 2
Комплексы неполноценные
  • 30.05 16:58
  • 5
Когда у Украины закончится боевая авиация
  • 30.05 16:56
  • 9
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении
  • 30.05 14:29
  • 45
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 30.05 14:11
  • 2
«Охрана границы в России сегодня напоминает компьютерную игру»