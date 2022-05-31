"Роскосмос" активизирует работу над первым модулем новой орбитальной станции - Рогозин

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" согласовал в правительстве РФ вопрос активизации работ по научно-энергетическому модулю, который должен стать первым в составе новой российской орбитальной станции, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Только что в правительстве завершилось очень важная для нас встреча с вице-премьером (Юрием) Борисовым, с министерством финансов. Как раз по тем темам, которые мы считаем для нас ключевыми. Это, прежде всего, начало работы на космодроме Восточный, чем мы летим... Вторая тема - это активизация работ по созданию первого модуля новой российской станции. Это модуль НЭМ. Задумывается, что он первый полетит и станет фактически важнейшим элементом нашей самостоятельности возобновляемой, независимости в пилотируемой космонавтике", - сказал Рогозин журналистам в понедельник.

"Третья тема это новый корабль", - добавил он.