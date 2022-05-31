Войти
Lenta.ru

В США оценили прогресс в разработке «самого крутого» самолета

476
0
0
B-21
B-21.
Источник изображения: USAF

Американский малозаметный бомбардировщик B-21 Raider предназначен для сдерживания потенциальных противников США. В публикации 19FortyFive оценили прогресс в разработке перспективного бомбардировщика, считающегося «самым крутым» самолетом в мире.

Отмечается, что Военно-воздушное министерство США выделило компании Northrop Grumman 108 миллионов долларов на предварительные закупки в рамках программы разработки B-21. Средства предназначены для приобретения компонентов, необходимых для создания первой партии самолетов.

Считается, что B-21 Raider начнут эксплуатировать в конце 2020-х годов. Самолет станет одним из компонентов семейства ударных систем дальнего действия. Эти системы смогут выполнять разведывательные задачи и обеспечивать радиоэлектронное противодействие.

На прошлой неделе главный исполнительный директор компании Northrop Grumman Кэти Уорден сообщила, что серийное производство B-21 могут начать в период с 2025 по 2026 год.

«Прогресс продолжается по всем элементам программы B-21. Закон об ассигнованиях на оборону на 2022 финансовый год предусматривал финансирование пяти новых проектов военного строительства для поддержки миссии B-21 на военно-воздушной базе Эллсуорт, Южная Дакота, которая станет первой основной оперативной базой Raider», — пишет издание.

На территории базы уже строят малозаметный ангар для обслуживания бомбардировщиков B-21 Raider.

Ранее издание The Drive сообщило, что первый полет бомбардировщика B-21 Raider перенесли на 2023 год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Компании
Northrop Grumman
Похожие новости
07.03.2022
В США проходят наземные испытания бомбардировщика B-21
11.02.2022
США начали строить шестой «самый крутой» самолет в мире
19.11.2021
В США описали применение «самого крутого» самолета в мире против С-400
28.04.2020
Бомбить, бомбить и еще раз бомбить – стратегия США без изменений
25.03.2019
Defence News (США): какие самолеты нужны ВВС США, чтобы одержать победу над Китаем и Россией?
10.12.2018
В-21. Критический обзор конструкции или проекта?
10.03.2017
Подготовлен эскизный проект В-21
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 10:13
  • 26957
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.05 09:13
  • 1
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 31.05 01:55
  • 1
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 30.05 23:09
  • 4
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 30.05 22:27
  • 1
Путин подписал закон об отмене возрастного предела при заключении контракта с ВС
  • 30.05 20:44
  • 10
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 30.05 18:40
  • 5
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 30.05 17:38
  • 90
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 17:30
  • 2
ВДВ созданы, но перевозить их нечем: проблемы с воздушной транспортировкой в армии Чехии
  • 30.05 17:18
  • 2
«Запад хочет заставить Москву платить за оружие для Украины»
  • 30.05 17:03
  • 2
Комплексы неполноценные
  • 30.05 16:58
  • 5
Когда у Украины закончится боевая авиация
  • 30.05 16:56
  • 9
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении
  • 30.05 14:29
  • 45
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 30.05 14:11
  • 2
«Охрана границы в России сегодня напоминает компьютерную игру»