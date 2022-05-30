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Рогозин уточнил слова о нехватке средств на ядерный буксир «Зевс»

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Денежных средств для работы над космическим ядерным буксиром «Зевс» хватит до 2024 года. Так свои предыдущие слова о нехватке средств уточнил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в соцсети «ВКонтакте».

«Потому "экспертам" истерить не стоит», — добавил он.

Накануне Рогозин заявил, что «Роскосмосу» не хватает финансовых средств на проведение работы по важным проектам, включая создание перспективной новой пилотируемой системы и проект «Зевс». По его словам, поскольку большая часть денег Банка России арестована за рубежом, эти средства можно «напечатать», отметив, что получение хотя бы одного триллиона рублей из этой суммы позволит госкорпорации существенно продвинуться по ключевым программам.

В декабре 2021 года Рогозин заявил, что госкорпорация к 2030 году планирует вывести ядерный буксир «Зевс» на «безопасную высоту не менее 800 километров, включить его и начать первую экспедицию».

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
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