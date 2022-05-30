Войти
Lenta.ru

Названы принципиальные отличия комплекса «Сармат» от ракеты «Воевода»

229
0
0
Ракетные комплексы "Сармат" и "Воевода"
Ракетные комплексы "Сармат" и "Воевода".
Источник изображения: РИА "Новости"

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев назвал принципиальные отличия межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» одними из многих отличий от ракеты «Воевода». Об этом пишет РИА Новости.

«Первое бы я назвал — это укороченный активный участок траектории, второе — это та энергетическая мощь сегодняшнего комплекса, которая позволяет иметь большое количество боевого оснащения», — сказал Каракаев в эфире телеканала «Звезда».

В качестве еще одного важного отличия он назвал с защищенность «Сармата» «с точки зрения тех применяемых материалов, как для самой ракеты, так и для шахтных пусковых установок».

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сравнил межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» с ее предшественницей «Воеводой». Так, «Сармат» по сравнению с «Воеводой» способна поражать цели на практически неограниченных дальностях. Также она имеет укороченный активный участок полета по сравнению с ракетой «Воевода», что затрудняет ее перехват средствами противоракетной обороны.

Об испытании Россией ракеты «Сармат» сообщалось 20 апреля. Пуск МБР был проведен на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области. В Минобороны России заявили, что задачи пуска были выполнены в полном объеме. Позже американское издание The Drive рассказало, что за «прилетом» ракеты на Камчатку наблюдали два стратегических разведывательных самолета Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Плесецк
Похожие новости
25.04.2022
Рогозин сравнил ракеты «Сармат» и «Воевода»
22.04.2022
Западная пресса увидела угрозу со стороны России в испытаниях ракеты «Сармат»
17.12.2020
Большие надежды: о чем говорит успешный старт российской «Ангары»
15.12.2020
Рогозин считает, что доработка "Ангары" принесла хороший результат
11.05.2016
Тяжелая ракета нелегкой судьбы
25.12.2015
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 04:56
  • 26909
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 03:51
  • 6
Результаты расследования причин крушения военно-транспортного Ил-112В в августе 2021 года публиковаться не будут
  • 30.05 02:32
  • 89
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 00:41
  • 1
Ветеран «Альфы» разъяснил суть службы по контракту в России
  • 29.05 23:55
  • 1
ОДКБ — не бумажный тигр, а опасная для Запада сила
  • 29.05 23:35
  • 2
Арсеналы армии будут восполнены после завершения спецоперации на Украине - Борисов
  • 29.05 22:34
  • 8
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 29.05 22:00
  • 7
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 29.05 12:47
  • 57
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.05 11:14
  • 6
Борисов: современное оружие позволяет РФ успешно задействовать меньшее число военных
  • 29.05 05:15
  • 3
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 28.05 19:17
  • 1
Минобороны РФ заявило, что шесть иностранных сухогрузов могут покинуть порт Мариуполя
  • 28.05 19:14
  • 3
Учебный корабль Минобороны РФ назовут в честь брига "Меркурий"
  • 28.05 16:32
  • 64
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 28.05 16:10
  • 8
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»