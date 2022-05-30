Названы принципиальные отличия комплекса «Сармат» от ракеты «Воевода»

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев назвал принципиальные отличия межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» одними из многих отличий от ракеты «Воевода». Об этом пишет РИА Новости.

«Первое бы я назвал — это укороченный активный участок траектории, второе — это та энергетическая мощь сегодняшнего комплекса, которая позволяет иметь большое количество боевого оснащения», — сказал Каракаев в эфире телеканала «Звезда».

В качестве еще одного важного отличия он назвал с защищенность «Сармата» «с точки зрения тех применяемых материалов, как для самой ракеты, так и для шахтных пусковых установок».

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сравнил межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» с ее предшественницей «Воеводой». Так, «Сармат» по сравнению с «Воеводой» способна поражать цели на практически неограниченных дальностях. Также она имеет укороченный активный участок полета по сравнению с ракетой «Воевода», что затрудняет ее перехват средствами противоракетной обороны.

Об испытании Россией ракеты «Сармат» сообщалось 20 апреля. Пуск МБР был проведен на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области. В Минобороны России заявили, что задачи пуска были выполнены в полном объеме. Позже американское издание The Drive рассказало, что за «прилетом» ракеты на Камчатку наблюдали два стратегических разведывательных самолета Военно-воздушных сил (ВВС) США.