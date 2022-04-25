Войти
Lenta.ru

В США рассказали о наблюдении за «прилетом» российского «Сармата» на Камчатку

349
0
0
RC-135S
Разведывательный самолет ВВС США RC-135S.
Источник изображения: theaviationist.com

За пуском российской перспективной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области наблюдали два стратегических разведывательных самолета RC-135S Cobra Ball Военно-воздушных сил (ВВС) США, рассказывает американское издание The Drive.

В публикации утверждается, что пара самолетов с номерами 62-4128 и 61-2663 вылетела с Аляски в сторону российского Дальнего Востока. Издание пишет, что RC-135S Cobra Ball отслеживали «прилет» ракетной разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения на полигон Кура на Камчатке.

Ранее военный эксперт Дмитрий Корнев допустил, что МБР «Сармат» может получить гиперзвуковые аэробаллистические блоки «объект 4202», которыми в настоящее время оснащаются ракетные комплексы «Авангард».

20 апреля на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки в 15:12 по московском увремени был проведен первый и успешный пуск МБР стационарного базирования «Сармат».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
KC-135
Авангард РК
Сармат МБР
Проекты
ГЗЛА
Плесецк
Похожие новости
19.08.2021
"Это провал". Пентагон обнаружил уязвимость системы ПРО
14.09.2020
Паровозик для Чикаго
15.07.2020
"Это шаг к концу света". Что последует за выходом США из СНВ-3
21.04.2020
"Такое сложно пробить": военные придумали, чем прикрыть Москву от ракет
26.04.2019
Как быстро российские ракеты долетят до США
21.03.2018
Гиперзвуковой "Авангард" понесут полученные с Украины "Стилеты"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 10:22
  • 24207
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.04 05:13
  • 41
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 25.04 00:46
  • 1
Американские военные получат новое оружие в 2023 году
  • 24.04 23:42
  • 12
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 24.04 15:57
  • 7
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 24.04 14:20
  • 8
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000
  • 24.04 10:42
  • 2
Пожары в научных учреждениях, подведомственных Минобороны России
  • 24.04 01:14
  • 9
Россия спешно мобилизует Тихоокеанский флот на защиту своих танкеров от пиратов из США и ЕС
  • 23.04 16:28
  • 3
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 23.04 15:05
  • 2
Лихой дрифт Т-80 в Мариуполе попал на видео
  • 23.04 04:23
  • 6
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 23.04 02:01
  • 2
На "Курганмашзаводе" сообщили, что санкции не повлияли на выполнение гособоронзаказа
  • 22.04 19:51
  • 1
США вывели из боевого состава ВВС 17 стратегических бомбардировщиков B-1B
  • 22.04 19:20
  • 13
В США оценили российские гранатометы
  • 22.04 18:56
  • 1
Бундесвер в два раза сократил список вооружения для поставки на Украину