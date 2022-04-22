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Российскому «Сармату» пообещали гиперзвуковой «объект 4202»

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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ

Российская перспективная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» может выводить минимум десять боевых блоков, пишет в «Известиях» военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Иными словами, при обычном ударе одним пуском десятью блоками могут быть накрыты цели, находящиеся на большом удалении друг от друга», — обещает автор, добавляя, что дальность ракеты превысит 10 тысяч километров.

Эксперт допускает, что «Сармат» может получить гиперзвуковые аэробаллистические блоки «объект 4202», которыми в настоящее время оснащаются ракетные комплексы «Авангард».

Автор предполагает, что гиперзвуковые боевые блоки «будут двигаться на меньшей высоте и из-за этого будут обнаружены с некоторым опозданием».

«Это должно в два-три раза увеличить время средствам противоракетной обороны на то, чтобы отреагировать. Кроме того, эти системы будут маневрировать, что еще больше усложнит перехват целей. Сбить такие боевые блоки будет крайне сложно», — пишет эксперт.

20 апреля на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки в 15:12 по московскому времени был проведен первый и успешный пуск МБР стационарного базирования «Сармат».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Сармат МБР
Проекты
ГЗЛА
Плесецк
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