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Рогозин сравнил ракеты «Сармат» и «Воевода»

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РС-20В "Воевода"
РС-20В "Воевода".
Источник изображения: rg.ru

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сравнил межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» с ее предшественницей «Воеводой», также известной как «Сатана». Он опубликовал в своем Telegram-канале соответствующее видео.

Утверждается, что «Сармат» по сравнению с «Воеводой» способна поражать цели на практически неограниченных дальностях. В ролике также показано, насколько быстрее «Сармат» набирает скорость, чем ее предшественница. «Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" имеет укороченный активный участок полета по сравнению с ракетой "Воевода" ("Сатана"), что затрудняет ее перехват средствами противоракетной обороны», — говорится в видео.

Рогозин отметил, что «Воевода» в классификации НАТО значится как «Сатана», а «Сармат» получила название «Сатана-2». «Почему? Один мой бывший коллега по совместной работе в Брюсселе, экс-посол страны НАТО ответил мне так: "Потому что страшнее Сатаны может быть только Сатана 2.0"», — написал руководитель «Роскосмоса».

Об испытании Россией ракеты «Сармат» сообщалось 20 апреля. Пуск МБР был проведен на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области. В Минобороны России заявили, что задачи пуска были выполнены в полном объеме. Позже американское издание The Drive рассказало, что за «прилетом» ракеты на Камчатку наблюдали два стратегических разведывательных самолета Военно-воздушных сил (ВВС) США.

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