Войти
Военное обозрение

Министр обороны Украины сообщил о поставке американских САУ М109 калибра 155 мм

215
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В реальной боевой обстановке ВСУ уже используют три вида иностранной артиллерии калибра 155 миллиметров. Это гаубицы М777 и FH70, а также САУ CAESAR.

Такой информацией поделился глава Минобороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежащая экстремистской организации Meta).

Министр обороны Украины сообщил также о поставке американских САУ М109 калибра 155 мм. Он не назвал, какую именно модификацию поставили, но сказал, что она одна из новых. Резников охарактеризовал данную технику как «очень качественную» и заявил, что ее отправка Киеву стала результатом совместных усилий нескольких государств.

Журналисты украинского портала NV.UA предположили, что речь идет о модифицированной версии американской самоходной гаубицы M109A7, предшественницей которой была M109A6 Paladin. О поставке данной техники сообщил сегодня также журналист агентства УНИАН Роман Цимбалюк.

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Украины также рассказал, что вместе с САУ М109 в страну прибыли противокорабельные ракеты Harpoon.

Береговая оборона нашего государства не просто будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды

- отметил Резников.

Ранее сообщалось, что власти Бельгии, Италии и Нидерландов объявили о намерении поставить Киеву 155-миллиметровые самоходные гаубицы М109 или PzH 2000.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Италия
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
CAESAR САУ
Harpoon ПКР
M109
PzH 2000
Компании
M777
Похожие новости
20.05.2022
На каких языках говорит бог войны
02.05.2022
Артериальное давление, тактическое удушение и дыры в тумане
02.05.2022
«Крупные калибры»: перечень артиллерии, которую направляют на Украину страны НАТО
26.04.2022
ВС Украины получат артиллерийское вооружение западного производства
23.01.2017
Запад готовится к следующему Drang nach Osten
23.11.2012
Ствольная и реактивная артиллерия: характеристики, применение, перспективы развития
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 04:56
  • 26909
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 03:51
  • 6
Результаты расследования причин крушения военно-транспортного Ил-112В в августе 2021 года публиковаться не будут
  • 30.05 02:32
  • 89
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 00:41
  • 1
Ветеран «Альфы» разъяснил суть службы по контракту в России
  • 29.05 23:55
  • 1
ОДКБ — не бумажный тигр, а опасная для Запада сила
  • 29.05 23:35
  • 2
Арсеналы армии будут восполнены после завершения спецоперации на Украине - Борисов
  • 29.05 22:34
  • 8
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 29.05 22:00
  • 7
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 29.05 12:47
  • 57
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.05 11:14
  • 6
Борисов: современное оружие позволяет РФ успешно задействовать меньшее число военных
  • 29.05 05:15
  • 3
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 28.05 19:17
  • 1
Минобороны РФ заявило, что шесть иностранных сухогрузов могут покинуть порт Мариуполя
  • 28.05 19:14
  • 3
Учебный корабль Минобороны РФ назовут в честь брига "Меркурий"
  • 28.05 16:32
  • 64
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 28.05 16:10
  • 8
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»