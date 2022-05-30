Министр обороны Украины сообщил о поставке американских САУ М109 калибра 155 мм

Источник изображения: topwar.ru

В реальной боевой обстановке ВСУ уже используют три вида иностранной артиллерии калибра 155 миллиметров. Это гаубицы М777 и FH70, а также САУ CAESAR.

Такой информацией поделился глава Минобороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежащая экстремистской организации Meta).

Министр обороны Украины сообщил также о поставке американских САУ М109 калибра 155 мм. Он не назвал, какую именно модификацию поставили, но сказал, что она одна из новых. Резников охарактеризовал данную технику как «очень качественную» и заявил, что ее отправка Киеву стала результатом совместных усилий нескольких государств.

Журналисты украинского портала NV.UA предположили, что речь идет о модифицированной версии американской самоходной гаубицы M109A7, предшественницей которой была M109A6 Paladin. О поставке данной техники сообщил сегодня также журналист агентства УНИАН Роман Цимбалюк.

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Украины также рассказал, что вместе с САУ М109 в страну прибыли противокорабельные ракеты Harpoon.

Береговая оборона нашего государства не просто будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды

- отметил Резников.

Ранее сообщалось, что власти Бельгии, Италии и Нидерландов объявили о намерении поставить Киеву 155-миллиметровые самоходные гаубицы М109 или PzH 2000.