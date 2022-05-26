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Газета.ru

«В военкоматах нет отбоя от желающих". В России разрешат служить по контракту до 65 лет

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Источник изображения: Алексей Павлишак/ТАСС

Совфед одобрил законопроект об отмене предельного возраста для военной службы по контракту

Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект, которые снимает ограничения по возрасту для тех, кто хочет записаться в армию по контракту. При этом авторы инициативы говорят, что в военкоматах России "нет отбоя" от желающих пойти служить. Раньше свой первый контракт могли подписать россияне не старше 40 лет и иностранцы не старше 30-ти. В случае принятия нового закона, контрактники смогут служить до 65 лет.

Госдума одобрила сразу в трех чтениях законопроект об отмене возрастного предела для желающих подписать свой первый контракт на вступление в армию. Новый документ изменит статью 34 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".

"По действующему законодательству его [свой первый контракт] вправе заключать российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Теперь это ограничение будет снято: пойти служить в армии по контракту смогут и те, кто старше, - до окончания трудоспособного возраста", - пояснили в Госдуме.

Ограничения по возрасту сняли не только для россиян, но и для иностранных граждан. Трудоспособный возраст в России длится до 65 лет у мужчин, до 60 лет у женщин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что "надо укреплять вооруженные силы, помогать Министерству обороны". "Наш Верховный главнокомандующий все делает для того, чтобы армия побеждала и повышала свою эффективность", - сообщил он.

На сайте Думы новость о принятом законопроекте появилась в 13.21 мск. Совет Федерации одобрил тот же законопроект спустя несколько минут, сенаторы проголосовали "за" в 13.26 мск. Инициативу поддержали 159 сенаторов, никто не выступил против, только один человек воздержался.

Этот законопроект внесли в Думу пять дней назад. Его основной автор - председатель комитета по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов («Единая Россия»), соавтор - депутат-единоросс Андрей Красов.

Картаполов уточнил, что отмена ограничений по возрасту позволит набирать в армию "специалистов востребованных специальностей". Пояснительная записка к законопроекту упирает на то, что российские военные используют "высокоточное оружие". А для его обслуживания необходимы высокопрофессиональные специалисты. Как указали авторы инициативы, достаточно опытными профессионалами в этой сфере становятся только к 40-45 годам.

"[Снятие возрастных ограничений] будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др.) на военную службу по контракту", - резюмировали авторы законопроекта.


Как утверждает Картаполов, в России сейчас "нет отбоя" от тех, кто желает записаться в армию.

"Сейчас в военкоматах в Российской Федерации нет отбоя от граждан", - заявил депутат "Газете.Ru".

Он добавил, что снятие возрастных ограничений на службу по контракту поможет создать дополнительные рабочие места.

"Министерство обороны и представители всех силовых структур таким образом обеспечивают рабочие места для россиян", - сообщил Картаполов.

Депутат уточнил, что первый контракт граждане могут заключать на 2-3 года. Значит, когда закон примут, 47-летние и 48-летние смогут записаться в армию и служить по контракту, пока им не исполнится 50 лет. Затем военные смогут продлить свой контракт до 65 лет, если позволит военно-медицинская комиссия.


Анна Громова

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Страны
Россия
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