В ГД внесли проект о наказании за участие в военных действиях против России

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий будет считаться госизменой, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.

"Так, законопроектом предлагается внести уточнение в статью 275 УК России в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.