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РИА Новости

В ГД внесли проект о наказании за участие в военных действиях против России

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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Девахина

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий будет считаться госизменой, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.

"Так, законопроектом предлагается внести уточнение в статью 275 УК России в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

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Страны
Россия
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