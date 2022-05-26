Военные связисты ЗВО обеспечивают надежную связь в ходе специальной военной операции на Украине

ЦАМТО, 25 мая. Специалисты подразделений войск связи Западного военного округа демонстрируют высокую профессиональную подготовку и обеспечивают надежную связь в ходе специальной военной операции.

Особую цену приобретает надежная связь, без которой невозможно успешное управление войсками. Военные связисты уже три месяца круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и частями.

В ходе проведения специальной военной операции специалисты войск связи обеспечивают командование группировки всеми видами современных услуг связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью, тем самым поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне.

Видеоролик с демонстрацией работы подразделений войск связи размещен на сайте Минобороны РФ.