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ЦАМТО

Военные связисты ЗВО обеспечивают надежную связь в ходе специальной военной операции на Украине

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Военный связист
Военный связист.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 25 мая. Специалисты подразделений войск связи Западного военного округа демонстрируют высокую профессиональную подготовку и обеспечивают надежную связь в ходе специальной военной операции.

Особую цену приобретает надежная связь, без которой невозможно успешное управление войсками. Военные связисты уже три месяца круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и частями.

В ходе проведения специальной военной операции специалисты войск связи обеспечивают командование группировки всеми видами современных услуг связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью, тем самым поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне.

Видеоролик с демонстрацией работы подразделений войск связи размещен на сайте Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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