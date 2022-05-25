Дума приняла в I чтении законопроект, расширяющий полномочия Минобороны в сфере авиации

Речь идет о полномочиях в части регулирования вопросов организации деятельности авиаперсонала государственной авиации и подразделений, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, наделяющий Минобороны РФ рядом полномочий в сфере издания федеральных авиационных правил.

Как указывают авторы инициативы, в настоящее время Минобороны уполномочено осуществлять регулирование деятельности в области государственной авиации. Тем не менее ведомство не имеет полномочий в части регулирования вопросов организации деятельности авиаперсонала государственной авиации и подразделений, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти.

Предлагаемые изменения позволят реализовать полномочия Минобороны на издание нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации деятельности авиаперсонала государственной авиации и подразделений государственной авиации, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, а также создадут правовую основу для выполнения Минобороны задач по проведению испытаний авиационной техники.

В пояснительных материалах уточняется, что в действующей редакции Воздушного кодекса РФ, куда предлагается внести изменения, задача по проведению испытаний авиатехники возложена только на экспериментальную авиацию.