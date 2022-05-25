Войти

Дума приняла в I чтении законопроект, расширяющий полномочия Минобороны в сфере авиации

252
0
0
Госдума
Госдума.
Источник изображения: industry-hunter.com

Речь идет о полномочиях в части регулирования вопросов организации деятельности авиаперсонала государственной авиации и подразделений, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, наделяющий Минобороны РФ рядом полномочий в сфере издания федеральных авиационных правил.

Как указывают авторы инициативы, в настоящее время Минобороны уполномочено осуществлять регулирование деятельности в области государственной авиации. Тем не менее ведомство не имеет полномочий в части регулирования вопросов организации деятельности авиаперсонала государственной авиации и подразделений, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти.

Предлагаемые изменения позволят реализовать полномочия Минобороны на издание нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации деятельности авиаперсонала государственной авиации и подразделений государственной авиации, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, а также создадут правовую основу для выполнения Минобороны задач по проведению испытаний авиационной техники.

В пояснительных материалах уточняется, что в действующей редакции Воздушного кодекса РФ, куда предлагается внести изменения, задача по проведению испытаний авиатехники возложена только на экспериментальную авиацию.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
17.05.2018
Российский военный корабль впервые прибыл в Папуа-Новую Гвинею
25.07.2017
Свыше 1200 представителей из 22 иностранных государств прибыли в Россию для участия в конкурсах АрМИ-2017
11.04.2017
На производственных площадках ОАК обсудили перспективы развития программ военно-транспортной авиации
21.09.2016
Армейская авиация поднята по тревоге в Санкт-Петербурге
14.06.2016
Спецстрой России: возводимые Центры слежения за космическими объектами надежно защищены
16.07.2015
ОАК в 2016 году подготовит программу по военным транспортным самолетам
24.05.2010
В несколько раз увеличатся поставки вертолетов министерству обороны России в рамках государственной программы вооружений до 2020 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 04:12
  • 2
Арсенал Су-57 пополнят сверхзвуковые ракеты Х-31
  • 25.05 02:59
  • 3
В России появится своя гигафабрика
  • 25.05 02:53
  • 26754
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.05 20:07
  • 3
Индустриальным партнером ОАК в области станкостроения станет холдинг "Механика"
  • 24.05 19:59
  • 8
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 24.05 19:50
  • 39
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 24.05 18:18
  • 4
Украина оттачивает военную мощь России
  • 24.05 17:47
  • 3
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
  • 24.05 17:35
  • 3
Ростех в 1,5 раза увеличит целевой набор в вузы на авиастроительные специальности
  • 24.05 17:03
  • 13
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 24.05 12:06
  • 1
Российский «Гиацинт-С» против американских гаубиц М-777. Как проходит артиллерийская дуэль
  • 24.05 06:15
  • 1
"Запустили дурочку": Как медийщики ВСУ пытаются спасти репутацию "Байрактара"
  • 24.05 05:51
  • 12
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 24.05 05:50
  • 59
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 24.05 05:13
  • 2
США передадут Украине 18 гаубиц и три РЛС контрбатарейной борьбы на сумму 100 млн. долларов