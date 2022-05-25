Названы возможные задачи Су-57 на Украине

Истребитель Су-57 может уничтожать наземные и воздушные цели на удалении более чем в 100 км.

Россия может задействовать истребители пятого поколения Су-57 в ходе специальной военной операции на Украине для подготовки летчиков. В публикации Military Watch назвали задачи, которые Су-57 может выполнять в ходе СВО.

Отмечается, что самолет пятого поколения можно использовать в качестве средства радиоэлектронной борьбы. Су-57 способен подавлять комплексы противовоздушной обороны противника. Кроме того, в ходе СВО Су-57 могут задействовать для испытаний датчиков в боевых условиях.

Еще одной потенциальной задачей Су-57 может стать подготовка пилотов и наземного персонала к эксплуатации самолета пятого поколения. Также использование Су-57 может повысить интерес вероятных заказчиков к новому истребителю.

В число возможных задач боевого самолета также включили испытание нового оружия. Су-57 может использовать крылатые ракеты Х-59МК2 для поражения наземных целей.

Ранее ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России применяют истребители Су-57 в ходе СВО на Украине.

В марте источник РИА Новости заявил, что ВКС России с начала 2022 года получили еще два истребителя Су-57.