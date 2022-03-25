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ВКС России получили еще два Су-57 с начала года

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Новый Су-57
Новый Су-57.
Источник изображения: NSK Planes

Воздушно-космические силы (ВКС) России с начала 2022 года получили еще два новейших истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

«Два Су-57 переданы ВКС РФ с начала года. Оба самолета перелетели с Комсомольского-на-Амуре авиационного завода в летные центры ВКС. Один — в Ахтубинск, второй — в Липецк», — сказал собеседник.

Теперь у ВКС три Су-57, первый из которых поступил в ноябре 2020 года в летно-испытательный центр в Ахтубинске.

Ранее в феврале сообщалось, что российские истребители Су-30СМ2 получат возможность управлять беспилотными летательными аппаратами, в частности, С-70 «Охотник», который является ведомым самолета Су-57. Су-30СМ2 будут не только получать информацию с беспилотников, но и управлять ими в бою.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Проекты
2020-й год
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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