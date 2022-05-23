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Интерфакс-АВН

Столтенберг обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo / Francois Mori

Брюссель. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в субботу провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которых они, в частности, обсудили политику "открытых дверей", которую продвигает Североатлантический альянс.

"Общался сегодня с президентом Реджепом Эрдоганом, который возглавляет Турцию, нашего ценного союзника. Обсудили важность натовской политики "открытых дверей", а также заявки на вступление, поданные Финляндией и Швецией", - написал Столтенберг в соцсетях.

"Пришли к согласию относительно того, что необходимо принимать во внимание обеспокоенности каждого союзника, и для того, чтобы изыскать решение, следует продолжать переговоры", - отметил он.

Ранее на этой неделе Эрдоган вновь повторил, что Турция не поддержит идею приема Финляндии и Швеции в состав НАТО.

Турецкая сторона также заблокировала процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Эрдоган обосновывает такую позицию тем, что представители "Рабочей партии Курдистана" (РПК), признанной в Турции террористической организацией, "действуют в этих скандинавских странах". В частности турецкий лидер указывал, что эти страны отказываются экстрадировать людей, которых Анкара считает террористами, и вводили санкции против Анкары.

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Страны
Турция
Финляндия
Швеция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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