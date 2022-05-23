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Военное обозрение

Экс-председатель СДП Германии: Начало военного конфликта на Украине спровоцировали НАТО во главе с Вашингтоном

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкая Junge Welt приводит слова бывшего председателя Социал-демократической партии (СДП) Германии Оскара Лафонтена о том, что именно игнорирование интересов нацбезопасности России со стороны Вашингтона и НАТО спровоцировало начало военной спецоперации на Украине.

Уже давно мы на этапе, когда Россия и Китай находятся в военном окружении США. Москва уже 20 лет говорит о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс. Она настаивает, что никакие американские ракеты не могут быть размещены на украинско-российской границе

— в очередной раз констатирует очевидный факт немецкий политик.

Лафонтен называет ложным аргумент глав западных стран, что любое государство вправе самостоятельно решать, в какие альянсы ему вступать. Политик предлагает представить реакцию США, если бы Куба, Мексика или Канада захотели вступить в военное сотрудничество с Россией.

Экс-председатель СДПГ также заявил, что считает неправильным введение односторонних санкций в отношении России. В конечном итоге, из-за необдуманных действий руководства ФРГ, немецкие компании теряют конкурентоспособность на мировом рынка.

Мы стреляем себе в ногу

,

— образно сравнил эффект от антироссийских санкций для европейских стран Лафонтен.

Политик раскритиковал действия Вашингтона по все растущей военной помощи Украине. Он считает, что выделение 40 миллиардов долларов из бюджета США в основном на поставку оружия Киеву четко дает понять, что Америка не хочет мирного решения украинского конфликта.

Независимо от того, будет ли оружие для Украины теперь поступать из США или из ЕС: с этими поставками война будет продлена, все больше и больше людей погибнет,

— считает Лафонтен.

Политик считает, что Соединенные Штаты совершают большую ошибку, настраивая Германию и Россию друг против друга, используя украинский конфликт. В долгосрочной перспективе такая политика Вашингтона приведет к сближению России и Китая, который является главным стратегическим конкурентом США на мировой арене.

Лафонтен заявил, что, продолжая поставки оружия на Украину, Германия сама создает риски прямого втягивания в военный конфликт. Политик считает, что ухудшение уровня жизни немцев из-за антироссийских санкций, угроза стать участником военного противостояния неизбежно приведут к протестным движениям внутри страны.

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