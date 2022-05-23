Экс-председатель СДП Германии: Начало военного конфликта на Украине спровоцировали НАТО во главе с Вашингтоном

Источник изображения: topwar.ru
Немецкая Junge Welt приводит слова бывшего председателя Социал-демократической партии (СДП) Германии Оскара Лафонтена о том, что именно игнорирование интересов нацбезопасности России со стороны Вашингтона и НАТО спровоцировало начало военной спецоперации на Украине.
— в очередной раз констатирует очевидный факт немецкий политик.
Лафонтен называет ложным аргумент глав западных стран, что любое государство вправе самостоятельно решать, в какие альянсы ему вступать. Политик предлагает представить реакцию США, если бы Куба, Мексика или Канада захотели вступить в военное сотрудничество с Россией.
Экс-председатель СДПГ также заявил, что считает неправильным введение односторонних санкций в отношении России. В конечном итоге, из-за необдуманных действий руководства ФРГ, немецкие компании теряют конкурентоспособность на мировом рынка.
,
— образно сравнил эффект от антироссийских санкций для европейских стран Лафонтен.
Политик раскритиковал действия Вашингтона по все растущей военной помощи Украине. Он считает, что выделение 40 миллиардов долларов из бюджета США в основном на поставку оружия Киеву четко дает понять, что Америка не хочет мирного решения украинского конфликта.
— считает Лафонтен.
Политик считает, что Соединенные Штаты совершают большую ошибку, настраивая Германию и Россию друг против друга, используя украинский конфликт. В долгосрочной перспективе такая политика Вашингтона приведет к сближению России и Китая, который является главным стратегическим конкурентом США на мировой арене.
Лафонтен заявил, что, продолжая поставки оружия на Украину, Германия сама создает риски прямого втягивания в военный конфликт. Политик считает, что ухудшение уровня жизни немцев из-за антироссийских санкций, угроза стать участником военного противостояния неизбежно приведут к протестным движениям внутри страны.