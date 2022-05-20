Войти
Газета.ru

«Солдаты поняли, что Киев их бросил и не собирается спасать». Почему сдается «Азовсталь»

654
0
0
Выход пленных украинских боевиков с "Азовстали"
Выход пленных украинских боевиков с "Азовстали".
Источник изображения: Министерство обороны РФ

По каким причинам российская армия предпочла штурму осаду «Азовстали»

Военнослужащие украинской армии и других военных формирований, укрывшиеся на территории завода «Азовсталь», массово сдаются в плен. По данным Минобороны РФ, на 19 мая оружие сложили уже более 1,7 тысячи человек. «Газета.Ru» разбиралась, что в военном плане представлял из себя завод «Азовсталь» и почему Вооруженные силы РФ и армия ДНР не стали его штурмовать.

Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали» еще 21 апреля во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу. Российский лидер объяснил это решение необходимостью сохранить жизни и здоровье российских военных. При этом он поручил блокировать территорию промзоны «так, чтобы муха не пролетела».

«Предлагаемый штурм считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать - мы всегда должны думать, но в данном случае тем более - о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы», - заявил Путин.

Глава Минобороны ранее отчитался о том, что в случае необходимости штурм займет «около трех-четырех дней».

«Теоретически это было вполне осуществимо - после мощной артиллерийской подготовки, точечных ракетных ударов, использования тяжелых глубинных бомб, способных «сложить» многоэтажные подвалы завода. К заводу были подтянуты самые тяжелые в мире минометы «Тюльпан». К атаке были готовы бойцы ДНР, российские армейские подразделения и входящие в состав Росгвардии чеченские спецназовцы. Таким составом проведение операции было бы успешным, но кровопролитным», - рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

Белоусов добавил, что к тому времени было неизвестно, сколько гражданских лиц находится на «Азовстали», поэтому штурм завода мог бы привести к жертвам среди них. Это также стало одной из причин, по которой российская армия отказалась от лобового штурма.

«Завод «Азовсталь», как и завод Ильича, это не какая-то швейная фабрика в пределах нескольких корпусов, которую может захватить отряд ОМОНа. Это целый город, который протянулся на десять километров вдоль побережья Азовского моря. Там только производственных цехов около пятнадцати, была жилая зона, магазины, продовольственные и промышленные склады, свои подъездные железнодорожные пути. А еще обширные подвальные помещения глубиной в пять-семь этажей. Там дивизию и даже корпус можно было спрятать при желании», - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, уроженец города Мариуполь, полковник запаса Олег Четенов.

Эксперт отметил, что захват «Азовстали» штурмовыми группами неминуемо привел бы к потерям и мог продолжаться неопределенно долгое время. «Это как война в одесских катакомбах, которые во всех войнах никто захватить не смог», - добавил Четенов.

Командир бригады «Восток» ДНР Александр Ходаковский, в свою очередь, в интервью порталу «Украина.Ру» рассказал, что окопавшиеся на «Азовстали» украинские военные решили сдаться в плен после длительных переговоров с представителями неких спецслужб. «Они говорили им: вас будут беспощадно давить, и все это закончится тем, что вас не станет. Вместо вас будет одна большая братская могила», - рассказал Ходаковский.

Сергей Белоусов добавил, что «поворотной точкой» для гарнизона «Азовстали» стало понимание, что официальные украинские власти «обрекают украинских военных на героическую гибель».

«Солдаты поняли, что Киев их бросил и не собирается их спасать. Они нужны украинскому правительству только как мертвые герои, а не как живые люди. Обратите внимание на информационную повестку украинскую сейчас.

Есть множество сюжетов на телевидении, множество публикаций, но своих собственных пленных в Киеве не вспоминают. Как будто бы вычеркнули из реальности. Напомню, что та же ситуация была с гарнизоном острова Змеиный. Их поспешили объявить мертвыми, а президент Владимир Зеленский их даже наградил. Когда выяснилось, что они живы, про них не вспоминали вплоть до момента обмена на наших пленных.

Или командир 36-й бригады морпехов полковник ВСУ Владимир Баранюк. Ему Зеленский вручил звание "Героя Украины", пока он держал оборону в Мариуполе. После того, как оказался в плену, о нем забыли в один момент", - заключил Белоусов.

Виктор Сокирко


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2С4 Тюльпан
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
28.09.2020
«Кавказ-2020» дал старт новому формату военного сотрудничества
25.06.2020
Победная традиция: как проходил юбилейный парад в Москве
27.03.2019
Война миров по новым правилам
25.02.2019
Первый за три года: Олег Салюков стал генералом армии
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 16:42
  • 26461
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.05 16:33
  • 54
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 20.05 15:50
  • 7
В «Ростехе» назвали сроки начала серийного производства истребителя Checkmate
  • 20.05 14:52
  • 5
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 20.05 14:52
  • 1
Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами
  • 20.05 14:18
  • 12
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 20.05 13:57
  • 11
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 20.05 13:56
  • 33
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 20.05 12:10
  • 3
В США рассказали о «серьезной проблеме» российских Ка-52
  • 19.05 21:34
  • 8
Борисов рассказал об использовании ВС РФ лазерного оружия в спецоперации
  • 19.05 13:45
  • 2
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 19.05 13:25
  • 2
В кабмине сообщили о поставке в ВС РФ оружия на новых физических принципах
  • 19.05 13:16
  • 79
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 19.05 12:51
  • 2
Минобороны РФ показало кадры боевой работы ЗРК «Тор-М2У» и «Тор М-3» в ходе спецоперации
  • 19.05 10:50
  • 4
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31