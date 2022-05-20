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Военное обозрение

Американский военный эксперт заявил о том, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией

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Источник изображения: topwar.ru

Американский военный аналитик и бывший инспектор ООН по контролю за вооружениями в Ираке Скотт Риттер считает, что Украина проигрывает в ходе специальной военной операции России. Он заявил, что присутствие украинских войск на границе с Россией в Харьковской области не имеет принципиального значения. Несмотря на то, что в определенных местах украинские войска контролируют территории области, на основной ход боевых действий это не оказывает никакого влияния.

Так эксперт прокомментировал появление в Сети фейкового видео, на котором украинские военные несут пограничный столб. Хотя сам президент Украины Владимир Зеленский назвал этих военных героями Украины, Риттер скептически относится к заявлениям и главы украинского государства, и транслирующих их западных СМИ.

По мнению Риттера, украинская армия не сможет ремонтировать и обслуживать вооружение и военную технику, которые поставляются Украине Западом. Поэтому действия Запада по поставкам вооружений и военной техники фактически являются бесполезными. У военнослужащих украинской армии нет должного опыта и ресурсов для их полноценного обслуживания. Уже сейчас украинская армия испытывает острую нехватку военных специалистов, в том числе летчиков, авиаинженеров и т.д., а наемники из других государств едут на Украину все менее охотно.

Источник изображения: topwar.ru

Кадр из видео с пограничным столбом

Также Риттер назвал несущественными обвинения в адрес российской армии в применении против военных на «Азовстали» фосфорных боеприпасов. По словам Риттера, на кадрах понятно, что речь идет о магниевых, а не фосфорных боеприпасах. Соответственно, и обвинения в адрес российской армии являются надуманными. Точка зрения американского военного аналитика представляет определенный интерес в контексте постепенного изменения общественного мнения на Западе относительно перспектив событий на Украине и мнимых успехов Киева в том числе.

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Страны
Ирак
Россия
США
Украина
Компании
ООН
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