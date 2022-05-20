Российский военный спутник «Космос-2555» потерян

Как сообщило информационное агентство ТАСС, утром 18 мая 2022 года сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский военный спутник "Космос-2555", который был запущен 29 апреля с помощью ракеты-носителя "Ангара-1.2". Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) США.

Предстартовая подготовка перед запуском новой российской легкой ракеты-носителя "Ангара-1.2" в серийном исполнении, выведшей на орбиту космический аппарат "Космос-2555" с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк, Архангельская область), 29.04.2022 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Напомним, что с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил 29 апреля 2022 года был успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическим аппаратом "Космос-2555" в интересах Мининстерства обороны Российской Федерации.

30 апреля Министерство обороны России заявило, что "старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта ракета-носитель "Ангара-1.2" была принята на сопровождение наземными средствами управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова", и что "в расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме".

По американским данным, запущенный при этом космический аппарат под обозначением "Космос-2555" был выведен на солнечно-синхронную орбиту 279 x 294 км с наклонением 96,44 град. Однако по последующим иностранным сообщениям, в последующие дни "Космос-2555" провёл всего одну кратковременную коррекцию орбиты (6 мая) и с тех пор его орбита демонстрировала стабильное снижение, в результате чего аппарат к 14 мая снизился до орбиты 222 х 238 км. В результате прогнозировался сход его с орбиты уже 15-16 мая, если не произойдет новой коррекции. По ряду сообщений, 14 мая были предприняты попытки коррекции орбиты спутника, однако. видимо, они не возымели серьезного эффекта, аппарат возобновил снижение и утром 18 мая вошел в плотные слои атмосферы, предположительно, над южной частью Тихого океана к югу от Новой Зеландии.

По утверждениям западных космических обозревателей, аппаратом "Космос-2555" являлся военный спутник оптической разведки серии ЭМКА (возможное обозначение также "Звезда") разработки AO "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А.Г. Иосифьяна" (АО "Корпорация "ВНИИЭМ", ранее Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики - ВНИИЭМ).

По западным источникам, запуск первого экспериментального спутника ЭМКА (предположительно, "Звезда-1", открытое обозначение "Космос-2525") был произведен ракетой-носителем "Союз-2.1В" из Плесецка 29 марта 2018 года. Спутник три года действовал на орбите высотой от 270 км до 320 км и вошел в плотные слои атмосферы 1 апреля 2021 года.

Следует отметить, что, по данным западным источников, аппарат ЭМКА являлся экспериментальным и фактически выступал прототипом-демонстратором малогабаритных спутников оптической разведки нового поколения серии "Разбег" разработки того же АО "Корпорация "ВНИИЭМ". Предположительно, "Разбег" имеет массу около 250 кг, а возможно, и менее, и оснащен цифровой камерой разработки ОАО "Пеленг" (Белоруссия), имеющей максимальное разрешение 0,9 метра в панхроматическом режиме. Как уже сообщал наш блог, запуск первого спутника "Разбег" под обозначением "Космос-2551" был произведен ракетой-носителем "Союз-2.1В" из Плесецка 9 сентября 2021 года, но оказался неудачным, аппарат не функционировал с момента выхода на орбиту и 20 октября сгорел в плотных слоях атмосферы.

Ввиду этого можно предположить, что запущенный ракетой-носителем "Ангара-1.2" аппарат под обозначением "Космос-2555" являлся вторым спутником серии "Разбег". Однако, как теперь очевидно, его запуск тоже оказался неудачным.

Впрочем, существует и альтернативная версия, согласно которой аппараты "Космос-2551" и "Космос-2555" якобы использовались "для проверки систем подавления с Земли".