Первый запуск легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2»

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил 29 апреля 2022 года в 22:56 московского времени был успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическим аппаратом в интересах Мининстерства обороны Российской Федерации.

Предстартовая подготовка перед запуском новой российской легкой ракеты-носителя "Ангара-1.2" в серийном исполнении с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк, Архангельская область), 29.04.2022 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта ракета-носитель "Ангара-1.2" былапринята на сопровождение наземными средствами управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

После выведения на орбиту космического аппарата офицеры Центра контроля космического пространства внесли информацию о нем в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию, и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Всего в обеспечении запуска космического аппарата Минобороны России было задействовано более 30 наземных измерительных средств и свыше 50 боевых расчетов 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения.

В пресс-релизе 30 апреля Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации заявил, что "специалисты ЦККП Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о космическом аппарате "Космос-2555", запущенного 29 апреля с космодрома Плесецк ракетой-носителем легкого класса "Ангара-1.2".

Со стороны bmpd укажем, что тем самым состоялся первый запуск новой российской легкой ракеты-носителя "Ангара-1.2" семейства "Ангара" в серийном исполнении, головным разработчиком которой является АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос").

Изначально ракета "Ангара-1.2" по проекту являлась двухступенчатой и должна была использовать два универсальных ракетных блока-модуля семейства "Ангара": УРМ-1 в качестве первой ступени и УРМ-2 в качестве второй. В таком облике был произведен 9 июля 2014 года испытательный запуск прототипа ракеты "Ангара-1.2", обозначенного как "Ангара-1.2ПП" (ПП - "Первого Пуска", изделие 14А125-01, номер № 71601), из Плесецка по суборбитальной траектории. Через 21 минуту после старта неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки весом 1430 кг со второй ступенью упал в заданном районе полигона Кура на полуострове Камчатка на расстоянии 5700 км.

Фактически в последующем проект ракеты "Ангара-1.2" был полностью переработан, став по сути трехступенчатой ракетой, включающей блок УРМ-1 в качестве первой ступени (с двигателем РД-191), специально разработанную вторую ступень диаметром 2,9 м (с двигателем РД-0124А, применявшимся на УРМ-2) и отделяемый "агрегатный модуль" АМ в качестве третьей ступени (оснащен четырьмя малыми двигателями 11Д458 тягой 40 кгс и 14 двигателями 17Д58Э тягой 1,3 кгс). Модуль АМ изначально фигурировал и в ранних вариантах проекта ракеты "Ангара-1.2" в 1990-е годы. Длина "Ангара-1.2" в таком исполнении составляет около 41,5 м, стартовая масса - приблизительно 171 тонна, грузоподъемность - 3800 кг при запуске на низкую опорную орбиту высотой порядка 200 км. Именно в таком облике и был произведен первый запуск серийной ракеты "Ангара-1.2" (№ 1Л, № 71602) 29 апреля 2022 года.

По американским данным, запущенный при этом космический аппарат под обозначением "Космос-2555" был выведен на солнечно-синхронную орбиту 279 x 294 км с наклонением 96,44 град. При этом, по западным данным, после отделения спутника разгонный блок АМ около 02:03 по московскому времени 30 апреля 2022 года, наблюдался над Великобританией, выполняя то, что первоначально воспринималось как вход в атмосферу Земли или сброс топлива. Однако данные слежения за его орбитой показали, что блок АМ фактически поднял свой апогей до высоты около 500 км, вероятно, моделируя возможности по доставке полезной нагрузки на более высокую орбиту, а затем был сведен с орбиты над Тихим океаном.

По утверждениям некоторых западных космических обозревателей, запущенным аппаратом является спутник военный спутник оптической разведки серии ЭМКА (возможное обозначение также "Звезда" и "Раздан-Н") разработки AO "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А.Г. Иосифьяна" (АО "Корпорация "ВНИИЭМ", ранее Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики - ВНИИЭМ).

По западным источникам, запуск первого экспериментального спутника ЭМКА (предположительно, "Звезда-1", открытое обозначение "Космос-2525") был произведен ракетой-носителем "Союз-2.1В" из Плесецка 29 марта 2018 года. Спутник действовал на орбите высотой от 270 км до 320 км и вошел в плотные слои атмосферы 1 апреля 2021 года.

Следует отметить, что, по данным западным источников, аппарат ЭМКА являлся экспериментальным и фактически выступал прототипом-демонстратором малогабаритных спутников оптической разведки нового поколения серии "Разбег" разработки того же АО "Корпорация "ВНИИЭМ". Предположительно, "Разбег" имеет массу около 250 кг, а возможно, и менее, и оснащен цифровой камерой разработки ОАО "Пеленг" (Белоруссия), имеющей максимальное разрешение 0,9 метра в панхроматическом режиме. Как уже сообщал наш блог, запуск первого спутника "Разбег" под обозначением "Космос-2551" был произведен ракетой-носителем "Союз-2.1В" из Плесецка 9 сентября 2021 года, но оказался неудачным, аппарат не функционировал с момента выхода на орбиту и 20 октября сгорел в плотных слоях атмосферы.

Ввиду этого можно предположить, что запущенный теперь ракетой-носителем "Ангара-1.2" аппарат под обозначением "Космос-2555" является вторым спутником серии "Разбег".

1 марта 2022 года Генеральный директор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко заявил, что в производстве на ПО "Полет" (Омск, филиал Центра им М. В. Хруничева) находятся "11 ракет-носителей "Ангара": три легкого класса "Ангара-1.2" и восемь тяжелого класса "Ангара-А5". В апреле глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что "на сегодняшний момент мы имеем возможность на нашей омской сибирской площадке производить не менее четырех тяжелых ракет "Ангара" и не менее двух легких. А через год будем производить восемь тяжелых ракет "Ангара" и две легкие, что полностью закрывает все потребности любого заказчика, будь то Роскосмос или министерство обороны".

По ряду сообщений, до конца 2022 года возможен еще один запуск ракеты-носителя "Ангара-1.2".

Предстартовая подготовка перед запуском новой российской легкой ракеты-носителя "Ангара-1.2" в серийном исполнении с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк, Архангельская область), 29.04.2022 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Изображение легкой ракеты-носителя "Ангара-1.2" в серийном исполнении и ее "агрегатного модуля" АМ (по материалам ILS) (с) omega-hyperon.livejournal.com

Видео: