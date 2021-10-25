Российский разведывательный спутник «Космос-2551» потерян

Как сообщило информационное агентство "Интерфакс", российский космический аппарат "Космос-2551", который на Западе называют разведывательным, 20 октября 2021 года сошел с орбиты, и его останки сгорели в плотных слоях атмосферы над северо-востоком США и юго-востоком Канады, сообщили специалисты Американского метеорного общества (AMS) (подборка фото и видео AMS).

Российский космический аппарат "Космос-2551", запущенный в интересах Министерства обороны Российской Федерации 09.09.2021, сгорает в плотных слоях атмосферы над Северной Америкой 20.10.2021. Снимок сделан в Милдвилле (штат Мичиган, США) (с) Chad K./ fireball.amsmeteors.org

Отмечается, что запуск этого военного спутника в интересах Министерства обороны Российской Федерации с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1В", осуществленного 9 сентября с космодрома Плесецк, оказался неудачным. Аппарат не смог выйти на заданную орбиту.

Падение останков спутника "Космос-2551" было замечено в небе очевидцами в девяти американских штатах и в канадской провинции Онтарио в районе 04:43 по Гринвичу (07:43 мск) 20 октября, сообщили в обществе AMS.

Американские специалисты отметили, что, поскольку, спутник имел небольшую массу - всего около 150 кг, его останки полностью сгорели, не долетев до Земли.

Со стороны bmpd напомним, что космический аппарат под обозначением "Космос-2551" был запущен в интересах Министерства обороны Российской Федерации ракетой-носителем "Союз-2.1В" 9 сентября 2021 года в 22 часа 59 минут по московскому времени с пусковой установки (ПУ) № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил.

Официально запуск был объявлен успешным. Министерство обороны России 10 сентября заявило, что "старт ракеты-носителя "Союз-2.1В" и выведение на орбиту космического аппарата прошли в штатном режиме", что "космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС", и что "с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме".

Однако по западным данным, включая данные независимых астрономических наблюдателей, спутник "Космос-2551" на орбите не произвел никаких маневров и не подавал никаких зафиксированных радиосигналов, то есть, видимо, не функционировал с момента выхода на орбиту. Спутник был выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой около 300 км с наклоном 96,4 град, и для нахождения на данной орбите нуждался в постоянных коррекциях. Однако с самого начала никаких коррекций орбиты не производилось, уже с 11 сентября спутник начал снижение, к 11 октября снизился до примерно 180 км, а 20 октября окончательно сгорел в плотных слоях атмосферы над Северной Америкой.

Согласно западным источникам, под порядковым номером "Космос-2551" на орбиту был выведен головной новый спутник оптической разведки серии "Разбег" для Министерства обороны Российской Федерации.

"Разбег" считается малогабаритным спутником оптической разведки нового поколения. Согласно западным публикациям, разработка спутника была осуществлена AO "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А.Г. Иосифьяна" (ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ", бывший Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики - ВНИИЭМ, Москва) по контракту, заключенному с Министерством обороны России 1 ноября 2016 года. Проект спутника обозначался, возможно, как МКА-В ("Малый космический аппарат высокого разрешения"). Предположительно, "Разбег" имел массу около 250 кг, а возможно, и менее. Видимо, он был оснащен цифровой камерой разработки ОАО "Пеленг" (Белоруссия), имеющей максимальное разрешение 0,9 метра в панхроматическом режиме.

Потеря спутника "Космос-2551" стала еще одним ударом в серии неудач, хронически преследующей в последние годы российские космические разведывательные аппараты.

Параметры орбитальных высот космического аппарата "Космос-2551" (с) smoliarm.livejournal.com

Траектория схода с орбиты и падения космического аппарата "Космос-2551" (с) Marco Langbroek / twitter.com/Marco_Langbroek