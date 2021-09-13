Предположительный запуск первого нового разведывательного спутника «Разбег»

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 9 сентября 2021 года в 22 часа 59 минут по московскому времени с пусковой установки (ПУ) № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя (РН) легкого класса "Союз-2.1В" с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

Запуск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракеты-носителя "Союз-2.1В" с космическим аппаратом "Космос-2551" (предположительно, "Разбег") в интересах Министерства обороны Российской Федерации, 09.09.2021 (с) кадр из видео Роскосмоса

Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения (РКН) "Союз-2.1В" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета РКН.

Пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В", летно-конструкторские испытания которой начались на космодроме Плесецк в 2013 году, боевые расчеты Космических войск провели уже в седьмой раз.

Далее утром 10 сентября было сообщено, что космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1В" и выведение на орбиту космического аппарата прошли в штатном режиме.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2551".

В обеспечении запуска космического аппарата были задействованы около 300 военнослужащих и специалистов гражданского персонала, а также более 30 средств управления космическими аппаратами, систем и комплексов сбора, обработки и отображения телеметрической информации отдельных командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова.

Со стороны bmpd укажем, что, согласно западным данным, в ходе указанного космического запуска под порядковым номером "Космос-2551" на орбиту был выведен головной новый спутник оптической разведки серии "Разбег" для Министерства обороны Российской Федерации.

Напомним, что "Разбег" считается малогабаритным спутником оптической разведки нового поколения. Согласно западным публикациям, разработка спутника была осуществлена AO "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А.Г. Иосифьяна" (ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ", бывший Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики - ВНИИЭМ, Москва) по контракту, заключенному с Министерством обороны России 1 ноября 2016 года. Проект спутника обозначался, возможно, как МКА-В ("Малый космический аппарат высокого разрешения"). Предположительно, "Разбег" имеет массу около 250 кг. Видимо, он оснащен цифровой камерой разработки ОАО "Пеленг" (Белоруссия), имеющей максимальное разрешение 0,9 метра в панхроматическом режиме.

По западным предположениям, Министерство обороны России намерено создать группировку спутников "Разбег", которые должны играть ту же роль массового поставщика спутниковых снимков с относительно невысоким разрешением для военных нужд, которую на Западе играют коммерческие спутники дистанционного зондирования Земли, снимки которых дополняют изображения со специальных военных спутников оптической разведки.

Видео запуска: