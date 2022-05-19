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ТАСС

В Совбезе заявили, что США и НАТО применяют двойные стандарты в вопросах поставок оружия

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Юрий Коков
Юрий Коков.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

По мнению заместителя секретаря Совета безопасности РФ Юрия Кокова, с одной стороны в США ратуют за прозрачность торговли оружием, а с другой - наращивают поставки высокотехнологичных вооружений в горячие точки

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. США и НАТО практикуют двойные стандарты даже в сфере оружия, с одной стороны ратуя за прозрачность такой торговли, а с другой - наращивая поставки высокотехнологичных вооружений в горячие точки. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в среду на встрече в Москве с главами дипломатических миссий иностранных государств.

Он отметил, что дополнительная опасность возникает в связи со стремлением террористов к обладанию современными высокотехнологичными видами вооружений для использования при совершении террористических акций.

"К сожалению, и в этом сегменте присутствует практика двойных стандартов, когда США и блок НАТО с одной стороны ратуют за прозрачность торговли подобным оружием, а с другой - наращивают бесперебойные поставки такого вооружения в горячие точки по всему миру, не задумываясь о последствиях", - констатировал Коков, пояснив, что речь идет об Ираке, Афганистане, Сирии, а теперь и Украине.

При этом, по его мнению, ситуация требует от России и прежде всего от государств - разработчиков данных технологий "создать эффективную систему контроля по сопровождению процесса изготовления, хранения и учета такого оружия".

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Страны
Афганистан
Ирак
Россия
Сирия
США
Украина
Проекты
NATO
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