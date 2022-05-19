Вице-премьер Юрий Борисов: доля России на мировом оружейном рынке составляет около 20%

ЦАМТО, 18 мая. Россия занимает около 20% мирового рынка вооружений, общий портфель заказов составляет около 50 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил вице-премьер Юрий Борисов 18 мая в ходе выступления на форуме "Знание".

"Первое место занимают США с объемом 39% от общей доли мирового рынка вооружений, а Россия, имея бюджет в разы меньше, который тратим на вооружения, устойчиво занимает долю на протяжении многих лет около 20% мирового рынка с большим отрывом от Франции, которая занимает долю 11%", – сообщил Ю.Борисов.

По его словам, основные покупатели российского оружия – Индия, Китай, Алжир, Египет. Пакет заказов на много лет вперед составляет около 50 млрд. долл., ежегодно вооружения экспортируется на 14-15 млрд. долл.

"Это является достаточно серьезной статьей доходов. Я думаю, что после экспорта углеводородов, продовольствия, пшеницы – это третья составная часть наших экспортных поступлений", – пояснил вице-премьер.

Комментарий ЦАМТО

ЦАМТО учитывает только идентифицированные объемы экспорта как России, так и всех остальных стран мира. С учетом этого доля России, которая прочно удерживает второе место в мире, составила 16,15% рынка за период 2013-2020 гг., в том числе в 2013 году – 23,12%, 2014 году – 17,57%, 2015 году – 14,96%, 2016 году – 14,17%, 2017 году – 18,68%, 2018 году – 15,46%, 2019 году – 13,0%.

Следует отметить, что Россия является одной из немногих стран, военный экспорт которой существенно выше идентифицированного объема экспорта ПВН. Это связано со спецификой заключения контрактов. Как правило, большинство крупнейших поставщиков заключают комплексные контракты, в которые входят все расходы по обслуживанию, МТО, поставке запчастей и т.д. Россия, как правило, заключает контракты на ремонт, сервисное обслуживание и МТО как дополнение к основным контрактам. Объем этих работ сложно идентифицировать, поскольку официальных данных о них крайне мало. На основании косвенных данных, а также заявлений официальных представителей "Рособоронэкспорта", ежегодный объем таких работ по линии "Рособоронэкспорта" в рассматриваемый период, а также стоимость услуг, оказанных субъектами ВТС по линии самостоятельного ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по поставкам запчастей, сервису и ремонту ЦАМТО оценивает в сумму от 2 до 2,5 млрд. долл. (с тенденцией постепенного роста к концу рассматриваемого периода). Еще от 300 до 500 млн. долл. ежегодно в тот же период пришлось на оказание услуг по обучению, реализацию мелких контрактов, данные о которых носят фрагментарный характер, а также программы "Рособоронэкспорта" по космической тематике (этот сегмент ЦАМТО не включает в рассмотрение, поскольку в расчет идут только поставки обычных систем вооружения согласно классификации Регистра ООН). С учетом этого, среднегодовой оценочный объем экспорта ПВН России по периоду 2013-2020 гг. ЦАМТО оценивает в сумму около 15 млрд. долл., а за весь период 2013-2020 гг. доля России составит около 20%, что полностью совпадает с цифрой, озвученной Юрием Борисовым.

За период 2013-2020 гг. США являются безусловным лидером по экспорту вооружений – 39,87% от всего мирового экспорта ВиВТ за тот же период. В 2013 году США экспортировали ВиВТ на сумму всего 16,786 млрд. долл. (30,2% рынка). Этот результат является провальным для США и объясняется задержкой в реализации поставок по ряду крупных контрактов с Египтом и Ираком, а также переносом сроков поставок по крупным контрактам с рядом ближневосточных стран. Следует отметить, что уже в 2014 году идентифицированный объем фактического экспорта США составил 27,220 млрд. долл. (40,47% рынка), прежде всего, за счет начала поставок по "мегаконтрактам" с Саудовской Аравией и ОАЭ, в 2015 году объем экспорта составил уже 29,787 млрд. долл., а в 2019 году достиг исторического максимумам в 36,538 млрд. долл.

Франция, занимающая по периоду 2013-2020 гг. третье место, поставила ПВН на сумму 61,468 млрд. долл. (10,25% рынка). В 2019 году военный экспорт Франции стал максимальным за весь 8-летний период – 11,740 млрд. долл.