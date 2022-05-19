На верфи Mazagon Docks Limited спущены на воду два боевых корабля для ВМС Индии

ЦАМТО, 18 мая. Минобороны Индии сообщило о состоявшейся 17 мая на верфи Mazagon Docks Limited (MDL) в Мумбае церемонии спуска на воду четвертого эсминца УРО класса "Проект 15B" и второго фрегата класса "Проект-17A".

На мероприятии присутствовал министр обороны Раджнатх Сингх.

Новый эсминец получил наименование "Сурат", а фрегат – "Удайугири". Оба боевых корабля построены на предприятии MDL в Мумбае по проектам, разработанным Директоратом проектирования ВМС Индии (Directorate of Naval Design – DND).

Как сообщал ЦАМТО, Комитет правительства Индии по безопасности одобрил проект строительства четырех малозаметных эсминцев в рамках программы "Проект-15B" в декабре 2010 года. Контракт на их поставку ВМС Индии был подписан 28 января 2011 года. Стоимость заказа составила 293,4 млрд. инд. рупий (4,89 млрд. долл.). Проект эсминца был разработан Директоратом проектирования ВМС Индии с акцентом на малозаметность.

Церемония спуска на воду головного корабля серии, получившего наименование "Вишакхапатнам", состоялась 20 апреля 2015 года. Эсминец был передан ВМС Индии 28 октября 2021 года и вошел в боевой состав флота в ноябре 2021 года.

В сентябре 2016 года состоялась церемония спуска на воду второго эсминца, "Мормугао" (Mormugao). Третий корабль серии, Имфал" (Imphal), был спущен на воду 20 апреля 2019 года. Закладка киля четвертого корабля состоялась в июле 2018 года. Планируется, что второй эсминец серии будет принят на вооружение в 2022 году, а "Имфал" – в 2023 году. Полностью проект планируется завершить к 2024 году.

Семь фрегатов класса "Проект-17A" должны быть построены двумя государственными судостроительными компаниями: Mazagon Docks Limited в Мумбае и Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE) в Колкате. Контракты общей стоимостью 480 млрд. рупий (7,5 млрд. долл.) на их строительство МО Индии подписало в феврале 2015 года. MDL выступает в качестве головной верфи и построит четыре фрегата, GRSE – три.

Резка стали для головного корабля серии, "Нилгири", началась на предприятии MDL 17 февраля 2017 года. Спуск фрегата на воду прошел 28 сентября 2019 года. Как планируется, корабль будет передан ВМС Индии к августу 2022 года. Второй корабль был заложен MDL 7 мая 2019 года.

Предполагается, что верфь MDL поставит заказанные корабли ВМС Индии в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах, а GRSE – в 2023, 2024 и 2025 годах.