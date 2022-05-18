Роскосмос и NASA продолжают переговоры о возобновлении перекрестных полетов осенью - агентство

Члены основного экипажа МКС-65 астронавт NASA Марк Ванде Хай, космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров перед отправкой на космодром Байконур.

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Россия и США продолжают переговоры по перекрестным полетам на МКС, планы по их возобновлению этой осенью остаются в силе, сообщила журналистам заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгель.

"Вчера мы провели переговоры с нашими коллегами из "Роскосмоса" и они сообщили, что пока продолжают работу над соглашением (предусматривающим полет российского космонавта в экипаже) Cre2-5", - сказала Вайгель на брифинге во вторник.

"Мы еще не слышали заявлений Рогозина, однако соглашение проходит согласование в оставшихся органах российского правительства. Что касается текущего положения дел, наши партнеры (из "Роскосмоса" - ИФ) работают над подписанием соглашения, я ожидаю, что мы услышим итоги оценки их правительством в течение следующих нескольких недель", - добавила она.

По ее словам, дедлайном для принятия решения о составе осенних экипажей американских и российских кораблей станет конец июня.

14 мая глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что некоторые органы исполнительной власти РФ считают преждевременным возобновление российско-американские перекрестных полетов на МКС.

"Вопрос по перекрестным полетам имеет технический и политический смысл и оба эти вопроса пока не решены... Некоторые наши федеральные органы исполнительной власти разумно полагают, что преждевременно им сейчас принимать решение об этих перекрестных полётах", - сказал он.

Рогозин связал задержку в принятии соглашения с военной операцией на Украине.

26 апреля руководитель программы управления США по аэронавтике на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что NASA рассчитывает в ближайшие три недели получить от России согласованный проект соглашения по возобновлению перекрестных полетов.

По его словам, вопрос вхождения космонавтки Кикиной в экипаж миссии Crew Dragon-5 будет решен "в середине - конце июня".

12 апреля исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым полетам Сергей Крикалев сообщил, что проект соглашения о перекрестных полетах почти согласован российской стороной. "У нас идет согласование, большинство федеральных органов исполнительной власти уже согласовало проект. Ну и проект соглашения будет вноситься в правительство, в дальнейшем в зависимости от сроков согласования мы будем планировать перекрёстные полёты", - сказал он журналистам.

2 апреля Рогозин сообщил, что госкорпорация в ближайшее время доложит руководству страны "конкретные предложения "Роскосмоса" по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии".

"Считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций", - отметил он.

Ранее в госкорпорации сообщили о получении писем от NASA, ESA и Канадского космического агентства с ответом на предложение о снятии санкций с предприятий российской космической отрасли. Как отмечается в письмах, США и Канада считают своим приоритетом продолжение безопасной работы МКС. Глава NASA Билл Нельсон отметил, что существующие американские санкции не влияют на работу станции.

В "Роскосмосе" связывали ответ на это предложение с судьбой соглашения о возобновлении перекрестных полетов на МКС и с вопросом о продлении срока работы станции.

14 марта руководитель программы NASA на МКС Монтальбано сообщил, что переговоры по перекрестным полетам между NASA и "Роскосмосом" продолжаются, американские астронавты вскоре отправятся в РФ для тренировок на "Союзе".

24 февраля в пресс-службе госкорпорации сообщили, что "Роскосмос" продолжает выполнять обязательства по работе на МКС, работа по соглашению о перекрестных полетах с США также продолжается.

20 января в "Роскосмосе" сообщили, что в случае подписания соглашения о перекрестных полетах между Россией и США астронавт NASA Франциско Рубио войдет в состав экипажа корабля "Союз МС-22" вместо Анны Кикиной, которая отправится к МКС на американском корабле Crew Dragon.

По данным госкорпорации, полет американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого может войти Кикина, состоится в августе 2022 года. Ранее в NASA сообщали, что старт корабля запланирован на осень 2022 года.

27 декабря 2021 года Рогозин в интервью газете The New York Times сообщил, что РФ и США планируют осуществлять по одному совместному полету в год с 2022 по 2024 гг. в рамках программы перекрестных полетов.