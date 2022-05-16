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Военное обозрение

Президент и премьер Финляндии объявили о принятом решении подать заявку на вступление в НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Финляндия приняла окончательное решение войти в число стран-членов НАТО. Заявление о намерении подать заявку на вступление в альянс прозвучало сегодня, в воскресенье, 15 мая, после заседания правительства.

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин выступили на совместной пресс-конференции, на которой и прозвучало официальное заявление о вступлении страны в НАТО. После положительного решения правительства остается еще консультация с парламентом, но это уже формальность, можно с уверенностью говорить, что Финляндия уже одной ногой в альянсе.

Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора после консультаций с парламентом

- заявил Ниинисте.

Сообщается, что консультация с парламентом пройдет в понедельник, заявка будет подана, скорей всего, в среду, 18 мая. Такую дату озвучил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. После подачи заявки начнутся консультации и переговоры, которые могут занять от пары месяцев до года и даже больше, хотя генсек НАТО Йенс Столтенберг обещает рассмотреть ее "как можно быстрее".

Напомним, что для принятия какой-либо страны в НАТО требуется согласие всех членов альянса без исключения, а в случае с Финляндией и Швецией против выступает Турция. Хотя турецкий протест выражен в основном против шведов, но может задеть и финнов, так как заявки они планируют подать одновременно. Анкару не устраивает, что скандинавы привечают у себя курдов, в том числе и из Курдской рабочей партии. Конечно, в итоге НАТО продавит Турцию, но Анкара какие-либо преференции для себя выторгует по-любому.

Между тем Владимир Путин накануне предупредил Саули Ниинисте, что вступление страны в НАТО будет большой ошибкой, Россия не угрожала и не угрожает Финляндии. Принятое решение негативно скажется на отношениях двух стран.

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Турция
Финляндия
Швеция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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