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Интерфакс-АВН

Глава МИД Турции выражает готовность работать с Финляндией и Швецией по теме НАТО

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © AFP 2021, FABRICE COFFRINI

Стамбул. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности работать над устранением препятствий для вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО, передает в воскресенье агентство "Анадолу".

"Было предложено совместно работать над устранением опасений турецкой стороны", - заявил он по итогам переговоров в Берлине с коллегами из Швеции и Финляндии.

По сообщению "Анадолу", Чавушоглу отметил, что на проходящем в Берлине заседании глав МИД стран НАТО он рассказал "о поддержке Швецией и Финляндией террористической организации (курдским сепаратистам - ИФ)". "В частности, о помощи вооружением со стороны Швеции", - подчеркнул он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Турция
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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