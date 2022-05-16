Глава МИД Турции выражает готовность работать с Финляндией и Швецией по теме НАТО

Стамбул. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности работать над устранением препятствий для вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО, передает в воскресенье агентство "Анадолу".

"Было предложено совместно работать над устранением опасений турецкой стороны", - заявил он по итогам переговоров в Берлине с коллегами из Швеции и Финляндии.

По сообщению "Анадолу", Чавушоглу отметил, что на проходящем в Берлине заседании глав МИД стран НАТО он рассказал "о поддержке Швецией и Финляндией террористической организации (курдским сепаратистам - ИФ)". "В частности, о помощи вооружением со стороны Швеции", - подчеркнул он.