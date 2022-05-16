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Naked Science

В NASA заявили о «трудностях», с которыми столкнулись астронавты из-за санкций против России

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Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС, ноябрь 2019 года
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС, ноябрь 2019 года.
Источник изображения: NASA

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов считают, что антироссийские санкции не отразились на работе МКС, однако создали трудности для американцев, работающих в России.

Советники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявили, что хотя сотрудничество с Россией на МКС продолжается и работа экипажа станции в целом не столкнулась с «серьезными перерывами», санкции против Москвы из-за спецоперации на Украине начинают сказываться на некоторых видах деятельности.

«Работа, обучение и подготовка в Москве, которые проходят и всегда проходили в рамках нашего международного партнерства с Россией на Международной космической станции, продолжаются без каких-либо серьезных перерывов. Все выглядит так, как было всегда. Команды работают вместе», — сказала бывший астронавт и генерал-лейтенант Военно-воздушных сил в отставке Сьюзан Хелмс.

По ее словам, у астронавтов нет проблем с получением российских виз и доступом в Звездный городок в Подмосковье, где находится Центр подготовки космонавтов («Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина»), располагающий современными комплексами тренажеров орбитальных модулей МКС и транспортных пилотируемых кораблей «Союз».

Но, подчеркнула Хелмс, российско-американское партнерство начало испытывать на себе влияние санкций, которые США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели против Москвы. «Геополитические санкции, наложенные на Россию <…>, создали среду, в которой становятся очевидными некоторые административные трудности», — отметила она, подчеркнув, что это особенно сказывается на сотрудниках NASA.

В пример Хелмс привела некоторые достаточно обыденные моменты: ограничения в поездках (за последние месяцы международные авиакомпании резко сократили или вовсе приостановили полеты в Россию); невозможность использовать банковские карты (Visa, MasterCard и American Express в начале марта прекратили работу и операции на территории России). К тому же некоторые сотрудники космического агентства США и их семьи «добровольно» уехали из России.

Тем не менее советники поддерживают идею обмениваться местами на кораблях: чтобы астронавты летали к МКС на «Союзах», а космонавты «Роскосмоса» — на Crew Dragon от компании SpaceX. Правда, решение о «перекрестных полетах» пока не принято: как заявил несколько недель назад руководитель американской программы МКС Джоэл Монтальбано, NASA все еще ждет, когда российское Министерство иностранных дел одобрит соответствующее соглашение. Ранее программу обмена планировали начать осенью-2022, с декабря российские космонавты приступили к тренировкам в США.

Есть вероятность, что после 2024 года Россия завершит участие в программе Международной космической станции. В начале апреля «Роскосмос» получил ответы от глав NASA, ESA и CSA на требование снять санкции против предприятий госкорпорации, чтобы продолжать сотрудничество по МКС, а те оказались «под копирку» и явно намекали на отказ. По словам руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина, в скором времени о ситуации доложат Владимиру Путину, а потом о решении сообщат партнерам — США, Европе и Японии.

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Компании
ESA (ЕКА)
NASA
SpaceX
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Евросоюз
МКС
Союз ПКК
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