В западной прессе: В случае войны французской армии хватит боеприпасов максимум на четыре дня

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В случае войны французской армии хватит боеприпасов максимум на четыре дня. Так обстоят дела в самых мощных Вооруженных силах Европы.

Об этом сообщает итальянский портал InsideOver, ссылаясь на выводы специальной комиссии французского парламента.

В западной прессе отмечают, что ее учредили по распоряжению президента страны Эммануэля Макрона сразу после начала российской специальной операции. Депутаты, входящие в комиссию, проконсультировались со многими высокопоставленными французскими офицерами и военными экспертами. Они проанализировали возможности своей армии в условиях таких же интенсивных боевых операций, которые на данный момент происходят на Украине.

Парламентарии подсчитали количество боеприпасов, которые Вооруженные силы РФ расходуют за сутки. Они выяснили, что этот показатель примерно соответствует объему, которого в обычных условиях французской армии хватает на год...

Проверка показала не только недостаток боеприпасов для реальных, полномасштабных боевых действий, но также нехватку танков, боевых кораблей, авиации и артиллерии. Чтобы восполнить запасы вооружения и боеприпасов в максимально короткие сроки, Парижу понадобится израсходовать на оборону дополнительно не менее 6-7 миллиардов евро.

Пристальное внимание французских властей на свой арсенал может свидетельствовать о том, что в Европе начали подготовку к возможному полномасштабному военному конфликту с Россией. Возможно, к этому ее активно подталкивают Соединенные Штаты.