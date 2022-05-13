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Российский наземный «авианосец» получит новый комплекс

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Комплекс НИТКА на военном аэродроме в Саках
Комплекс НИТКА на военном аэродроме в Саках.
Источник изображения: © Алексей Павлишак/ТАСС

Наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) НИТКА, расположенный в крымских Саках, может получить новый телевизионный комплекс, предназначенный для подготовки пилотов палубной авиации Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Комплекс НИТКА в Саках получит новый телевизионный посадочный комплекс, аналогичный тому, который стоит на авианосце "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"», — заявил собеседник.

Агентство отмечает, что не располагает официальным подтверждением данной информации.

В мае ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что в течение этого месяца единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» зайдет в док 35-го судоремонтного завода.

В январе 2021 года издание The Drive написало, что России следует отказаться от своего единственного авианосца — «проклятого» «Адмирала Кузнецова», сосредоточившись на строительстве пары новых универсальных десантных кораблей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
НИТКА
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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