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Российский «Адмирал Кузнецов» зайдет в док

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Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»
Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
Источник изображения: © CC BY-SA 1.0, Pink floyd88 a

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» зайдет в док 35-го судоремонтного завода в мае. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Ожидается, что авианосец зайдет в док в течение мая», — заявил один из собеседников.

Его слова подтвердил другой источник.

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) официально не прокомментировали данное сообщение.

В сентябре 2021 года заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев сказал, что такой великой стране, как Россия, авианосец нужен.

В августе того же года РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщило, что ремонт «Адмирала Кузнецова» сдвинули на один год.

В июне 2021 года американское издание 19FortyFive написало, что единственный российский авианосец находится в плохом состоянии. В публикации отмечалось, что капитальный ремонт и модернизация корабля начались еще в 2017 году, однако спустя почти половину десятилетия работы с ним не завершены. Издание уверяло, что Военно-морской флот (ВМФ) России получит «Адмирала Кузнецова» не в 2022-м, как планировалось ранее, а в 2023-м.

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Россия
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Адмирал Кузнецов
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1143 Кречет
Авианосец
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