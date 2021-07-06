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В США констатировали плохое состояние российского «Адмирала Кузнецова»

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Источник изображения: Фото: Reuters

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» находится в плохом состоянии, констатирует американское издание 19FortyFive.

В публикации отмечается, что капитальный ремонт и модернизация корабля начались еще в 2017 году, однако спустя почти половину десятилетия работы с ним не завершены. Издание напоминает, что, согласно последним данным, Военно-морской флот (ВМФ) России получит «Адмирала Кузнецова» не в 2022-м, как планировалось ранее, а в 2023-м.

19FortyFive пишет, что отставание в сроках обусловлено несколькими факторами, в частности, задержками в поставках оборудования, аварией плавучего дока ПД-50, пожаром и коррупцией.

Издание уверяет, что в последние годы приняты серьезные усилия по модернизациии ВМФ России, однако «Адмирал Кузнецов» до сих пор остается его «черной дырой». «Будущее военного корабля неоднократно подвергалось сомнению, поскольку у России нет достаточно большого сухого дока, чтобы обслуживать корабль, но работа продолжается, по крайней мере, на бумаге», — уверяет 19FortyFive.

В январе издание The Drive написало, что России следует отказаться от своего единственного авианосца — «проклятого» «Адмирала Кузнецова», сосредоточившись на строительстве пары новых универсальных десантных кораблей.

В декабре 2020 года в публикации американского журнала The National Interest утверждалось, что «Адмирал Кузнецов» после ремонта на «Звездочке» может не продемонстрировать надлежащую боеспособность.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец
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