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Польские танки для Украины лишились оборудования

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Источник изображения: Historia pod ostrym kątem / youtube.com

Польша передала Украине партию танков Т-72, также украинские военные получили модернизированные T-72M1R. Перед отправкой танки лишили оборудования, которое считается секретным, сообщает «Российская газета».

Модернизированные танки отличаются от базовой версии Т-72 отсутствием инфракрасного прожектора и наличием специальных ниш за башней. T-72M1R получил тепловизор, новые системы связи и навигации, а также оптические приборы.

Отмечается, что часть оборудования модернизированного танка сняли перед отправкой машин на Украину.

Т-72М1R представили на международной оборонной выставке MSPO-2021 в сентябре 2021 года. Танк получил двигатель В-46-6 с цифровой системой запуска, новые приборы наблюдения и тепловизионную камеру третьего поколения KLW-1 Asteria.

Ранее в публикации «Российской газеты» оценили танки Т-72М1, которые Польша направила Украине. В арсенал Т-72М1 входят устаревшие боеприпасы.

В апреле в ходе специальной военной операции в Донбассе применили танк Т-90М с покрытием, которое снижает заметность.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
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