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В России оценили отправленные Украине танки

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Предположительно, транспортировка на Украину одного из переданных польской армией танков Т-72М1, 11.04.2022
Предположительно, транспортировка на Украину одного из переданных польской армией танков Т-72М1, 11.04.2022.
Источник изображения: anna-news.info

Польша направила Украине танки Т-72 и боевые машины пехоты (БМП), которые являются копиями советских БМП-1. В публикации «Российской газеты» оценили возможности польской бронетехники.

Польская сторона отправила более 200 танков Т-72М1 и несколько десятков БМП BWP-1. Отмечается, что Польша выпускала танки Т-72М1 по советской лицензии. В основе машины лежит танк Т-72А.

В арсенал танков Т-72М1 входят устаревшие боеприпасы. На этих машинах отсутствует динамическая защита и современные средства пожаротушения. Также в Т-72М1 установлен прицел, который ограничивает применение танков в темное время суток, и устаревшая радиостанция.

Т-72М1 представили в 1982 году. Машина отличается от экспортной версии Т-72М комбинированной броней башни с песчаными стержнями в качестве наполнителя и дополнительным броневым листом на корпусе.

Ранее стало известно, что Австралия передала Украине бронетранспортеры Bushmaster с дистанционно управляемыми боевыми модулями.

В апреле российские военные захватили бронетранспортер AT105 Saxon британского производства в Харьковской области.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Польша
Россия
Украина
Продукция
БМП-1
Т-72
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