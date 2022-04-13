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В Харьковской области захватили британский бронетранспортер

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Источник изображения: Фото: Народная милиция ЛНР

Российские военные захватили бронетранспортер (БТР) британского производства AT105 Saxon в Харьковской области. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В 2014 году Минобороны Украины закупило 75 британских машин. В 2015 году первую партию бронетранспортеров передали заказчику. Saxon используют в качестве командно-штабных и эвакуационных автомобилей.

Бронетранспортер Saxon разработали в 1970-х годах на базе полицейского бронеавтомобиля AT104. В основе БТР лежит грузовой автомобиль Bedfort MK. Машина получила стальную броню, которая обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия.

Ранее журналистка Sky News Дебора Хайнс назвала модели бронетехники, которую Британия решила поставить Украине. Британская сторона передаст бронемашины Mastiff, Wolfhound и Husky TSV.

В марте глава Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) Себастьян Хвалек сообщил, что в 2022 году польские военные могут получить первую партию боевых машин пехоты Borsuk.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
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