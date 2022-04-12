Названа британская техника для поставок на Украину

Девид Камерон прогуливается мимо бронированной машины «Мастифф» в Афганистане.

Журналистка Sky News Дебора Хайнс назвала модели бронетехники, которую Британия решила поставить Украине. Об этом сообщает Army Recognition.

Украине передадут бронемашины с противоминной защитой Mastiff и Wolfhound, которые построены на базе американской трехосной бронемашины Cougar. Mastiff и Wolfhound получили дополнительную защиту и башню, которая позволяет нести пулемет. Эти машины дополнят бронеавтомобили Husky TSV, которые разработаны на базе грузовика International XT.

Также Британия поставит бронетранспортеры FV103 Spartan, которые приняли на вооружение в 1978 году. Базовая версия машины получила алюминиевую броню толщиной до 60 миллиметров. В арсенал машины входит пулемет и дымовые гранатометы.

Ранее стало известно, что Британия передаст Украине 120 единиц бронетехники и ракетных комплексов. Это вооружение дополнит обещанную ранее военную технику.

В марте министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи сообщил, что британский контингент в Эстонии усилили танками Challenger 2 и боевыми машинами пехоты Warrior.