Британский Saxon захвачен в Харьковской области

В Сети появились фото захваченного в Харьковской области королевского трофея. Это Saxon - британский колесный бронетранспортер производства 70-х годов прошлого столетия.

Захваченный российской армией трофей называют не иначе, как гробом на колесах. Эти БТР сняли с вооружения в Великобритании еще в 2008 году.

AT105 Saxon - британский бронетранспортер. Годы производства - с 1976 по 1995-й. В настоящее время стоит на вооружении в Малайзии, на Украине и в Нигерии. Его боевая масса - 10,6 тонны. Экипаж - двое военнослужащих плюс восемь десантников. Скорость по шоссе - 96 километров в час.

В качестве вооружения предусмотрена установка одного пулемета калибра 7,62 миллиметра или двух спаренных 7,62-миллиметровых пулеметов с боекомплектом в тысячу патронов.

Светлана Цыганкова