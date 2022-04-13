Войти
Российская газета

Британский Saxon захвачен в Харьковской области

220
0
0
Источник изображения: rg.ru


В Сети появились фото захваченного в Харьковской области королевского трофея. Это Saxon - британский колесный бронетранспортер производства 70-х годов прошлого столетия.

Захваченный российской армией трофей называют не иначе, как гробом на колесах. Эти БТР сняли с вооружения в Великобритании еще в 2008 году.

AT105 Saxon - британский бронетранспортер. Годы производства - с 1976 по 1995-й. В настоящее время стоит на вооружении в Малайзии, на Украине и в Нигерии. Его боевая масса - 10,6 тонны. Экипаж - двое военнослужащих плюс восемь десантников. Скорость по шоссе - 96 километров в час.

В качестве вооружения предусмотрена установка одного пулемета калибра 7,62 миллиметра или двух спаренных 7,62-миллиметровых пулеметов с боекомплектом в тысячу патронов.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Малайзия
Нигерия
Украина
Похожие новости
26.05.2021
Обзор новой военной доктрины Великобритании
27.06.2017
Частные армии желают узакониться
16.05.2016
Между Украиной и Россией
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
19.09.2008
На Международном Салоне вооружения и военной техники «МВСВ-2008» присутствовали деловые посетители из 77 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 10:30
  • 25
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 13.04 10:21
  • 22886
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 10:16
  • 2
Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85
  • 13.04 09:21
  • 1
Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»
  • 13.04 08:47
  • 1
Путин: Спецоперация идет по плану
  • 13.04 07:09
  • 368
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 13.04 02:28
  • 2
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
  • 13.04 00:13
  • 166
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 12.04 23:25
  • 3
В России допустили поставки США на Украину ракет Tomahawk
  • 12.04 21:15
  • 2
Россия применила последний советский корабль на учениях
  • 12.04 17:18
  • 8
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 12.04 12:17
  • 22
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 12.04 11:26
  • 69
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 12.04 10:53
  • 1
Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом - СМИ
  • 12.04 06:13
  • 13
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"