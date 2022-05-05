С поставленных ВСУ польских T-72M1R сняли секретное оборудование

Вместе с давно устаревшими версиями Т-72 польские военные отправили на Украину неустановленное пока количество недавно прошедших модернизацию T-72M1R.

Внешне эти танки отличаются от своих предшественников наличием за башней специальных корзин для перевозки различного имущества, отсутствием находившихся рядом со 125-мм орудиями инфракрасных прожекторов Л-4А "Луна", служащих в ночных условиях для подсветки ночных прицелов ТПН-3-49 в активном режиме работы.

Известно, что эти танки получили тепловизионные камеры третьего поколения KLW-1 Asteria, что значительно улучшает возможность ведения боевых действий ночью. Получаемая этим оборудованием информация предоставляется как наводчику, так и командиру танка. У последнего, в свою очередь, имеется собственный пассивный прибор наблюдения.

Такие польские "семьдесят вторые" также имеют электронные системы запуска двигателей, усовершенствованное противопожарное оборудование, цифровые средства связи, спутниковую навигацию и автоматизированную систему управления войсками.

По данным польских источников, часть из этого оборудования, являющегося секретным, перед отправкой на Украину была демонтирована польскими военными, которые явно опасаются, что какие-то из их "подарков" ВСУ обязательно станут трофеями российских войск.

В то же время в Польше, улучшая T-72M1R, сэкономили на современной динамической защите, что снижает шансы выживания на поле боя.

Алексей Брусилов