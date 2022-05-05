Сергей Шойгу дал оценку ходу проведения специальной военной операции на Донбассе и Украине

ЦАМТО, 4 мая. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 4 мая прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Открывая совещание, министр обороны проинформировал участников о ходе специальной военной операции.

Как заявил глава военного ведомства, в настоящее время подразделения Российской армии совместно с народной милицией Луганской и Донецкой народных республик расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР.

"Наши военнослужащие принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения. Для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий ежедневно открываются гуманитарные коридоры, и объявляются режимы тишины", – сообщил генерал армии Сергей Шойгу.

Кроме того, министр обороны добавил, что Российские Вооруженные Силы активно оказывают гуманитарную помощь гражданам освобожденных городов. Всего проведено 967 гуманитарных акций, в ходе которых в 279 населенных пунктов получили 17 тыс. 567 тонн грузов.

На освобожденных от националистов территориях ЛНР и ДНР, и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе в и Мариуполе – крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем Российской армии.

"В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего остатки боевиков, находящихся в промзоне завода "Азовсталь", надежно блокированы по всему периметру данной территории. Неоднократные предложения к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы. Продолжаем эти попытки", – подчеркнул глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу также напомнил, что США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием.

"Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских Вооруженных Сил, рассматривается нами как законная цель для поражения", – сказал министр обороны.

Генерал армии Сергей Шойгу также особо подчеркнул, что в ходе спецоперации российские военнослужащие проявляют мужество и отвагу, с честью исполняют свой воинский долг, обеспечивают безопасность населения Донбасса.

"Российские Вооруженные Силы продолжат выполнять все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим", – цитирует министра обороны Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.