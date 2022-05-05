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Уничтожение США бомбой GBU-31 движущегося корабля показали на видео

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УАБ BLU-109/GBU-31 JDAM
УАБ BLU-109/GBU-31 JDAM.
Источник изображения: ВВС США

Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США показала на YouTube видео с уничтожением бомбой GBU-31, оснащенной оборудованием Joint Direct Attack Munition (JDAM), корабля-мишени в Мексиканском заливе. На ролик обратило внимание издание The Drive.



Боеприпас запускался с истребителя F-15E Strike Eagle. Издание пишет, что таким образом ВВС США провели испытание в рамках программы Quicksink. В публикации отмечается, что GBU-31 JDAM получила всепогодную морскую головку самонаведения, позволяющую «торпедоподобным» образом уничтожать движущиеся корабли.

В октябре 2021 года журналист Дэвид Экс в издании Forbes заявил, что два американских бомбардировщика B-1B Lancer могут выпустить по Балтийскому флоту 48 ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM), чего «может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе».

В апреле того же года на видео, посвященном 72-летию Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК), было показано уничтожение «вражеского» корабля-мишени сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой (ПКР) YJ-18.

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Страны
Китай
Мексика
США
Продукция
F-15
JASSM
JDAM
LRASM
Mark 84
Проекты
БФ
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3 комментария
№1
05.05.2022 06:04
А где наш "ответ Чемберлену"?
Долго ещё будем пугать НАТОвские эсминцы свободно падающими бомбами с Су-24М?

Или все таки пришло время создать свой комплекс вооружения  превращающий обычные неуправляемые бомбы 100/250/500 кг в пилотируемые с блоком самонаведения, которые на два порядка дешевле чем ПКР и применять их можно практически с любого носителя (Су-24, Су-30/34/35,  патрульных и противолодочных самолётов) без захода в зону ПВО противника.
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№2
05.05.2022 06:37
"Уничтожение США бомбой GBU-31 движущегося корабля показали на видео"
Очень смешно!
Так они сами себя уничтожили?
И всего одной бомбой.
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№3
05.05.2022 14:22
штурм
Цитата, штурм сообщ. №1
А где наш "ответ Чемберлену"?
Долго ещё будем пугать НАТОвские эсминцы свободно падающими бомбами с Су-24М?
Ну если речь про потопление барж без ПВО, то да, бомбы вполне сойдут - ПКР тратить не стоит, а тем более гиперзвуковые )

Хотя, конечно, во время Второй мировой войны основными целями были именно грузовые суда, ведущие снабжение войск.
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