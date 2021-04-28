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Китай «уничтожил» корабль США сверхзвуковой ракетой

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КР YJ-18 и YJ-18A ("корабль-корабль", "ПЛ-корабль")
КР YJ-18 и YJ-18A ("корабль-корабль", "ПЛ-корабль").
Источник изображения: topwar.ru

На видео, посвященном 72-летию Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК), показано уничтожение «вражеского» корабля-мишени сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой (ПКР) YJ-18. На соответствующий ролик обратил внимание в Telegram пользователь Dambiev.

В комментарии к видео сообщается, что ПКР, имеющая дальность полета 500 километров и предельную скорость 3 числа Маха, запускалась с эсминца проекта O52D.

В апреле газета South China Morning Post, ссылаясь на выводы опрошенных аналитиков, сообщила, что для победы над Китаем в случае войны за Тайвань США придется задействовать около 80 процентов военно-морской и воздушной мощи. Таким образом в журнале прокомментировали командно-штабные игры ВВС США, итогом которых, как в том же месяце написало издание Defense News, «стала победа Соединенных Штатов, где ВВС США помогли дать отпор китайским военным в захвате Тайваня».


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
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